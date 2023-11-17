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Журналисту Зайпелю, который брал интервью у Путина, угрожают судом в Германии

17 ноября 2023, 01:00
Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

Немецкая телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR) проводит проверку в отношении своего бывшего сотрудника Хуберта Зайпеля после появления в СМИ информации о том, что он получал гонорары из России. Ему грозит судебное разбирательство сообщает РИА Новости. Зайпель известен как автор книги «Путин. Логика власти» и документального фильма «Я, Путин. Портрет», а в 2014 году журналист взял интервью у российского президента.
Проверку, которую возглавит бывший главный редактор издания Der Spiegel Штеффен Клусманн, начали после публикаций телеканала ZDF и журнала Spiegel в рамках международного расследования Cyprus Confidential. Согласно ему, Хуберт Зайпель ещё в марте 2018 года через офшорную фирму совладельца «Северстали», российского миллиардера Алексея Мордашова получил спонсорский гонорар в 600 тыс. Бизнесмен якобы хотел поддержать книгу журналиста о политическом ландшафте в России.

Параллельно с этим, Зайпель работал над книгами о Владимире Путине для издательства Hoffmann und Campe и сотрудничая с NDR.


Телекомпания посчитала тот факт, что Зайпель не сообщил о полученном гонораре и его источниках, серьезным конфликтом интересов, заставившим усомниться в журналисткой независимости автора.

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#владимир путин
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ХАМАС озвучил Израилю условие для освобождения заложников
Al Jazeera:Лидер ХАМАС назвал единственное условие для освобождения заложников
17 ноября 2023, 01:39

Фото: РИА Новости/Стрингер

Израиль сможет вернуть заложников, находящихся в руках палестинского движения ХАМАС, только при условии цены, которую назначит само палестинское сопротивление. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Jazeera глава политбюро движения Исмаил Хания.
«Вражеские планы обречены на провал. Израиль не сможет достичь своих целей и не освободит пленных иначе, как за ту цену, которую установит палестинское сопротивление», — заявил Хания.

По его словам, движение ХАМАС готово к длительному противостоянию с Израилем и его армией.

Ранее лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался участвовать в переговорах с Израилем после действий армии страны в больнице «Аш-Шифа» в анклаве. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.Также в издании уточнили, что существующий проект сделки об освобождении заложников предполагает освобождать их частями в течение нескольких дней. Это позволит Синвару осуществлять выпуск части израильтян в один день, но полностью отказаться от их освобождения в другой. При этом, режим прекращения огня будет сохранён.

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#заложники
#хамас
#израиль
#палестина
#сектор газа
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Стала известна цель рейда ЦАХАЛ в больнице «Аш-Шифа»
WP: Израиль не нашел доказательств активности ХАМАС в «Аль-Шифа»
16 ноября 2023, 22:37

Фото: istock / e-crow

Армия обороны Израиля согрешила рейд в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газе. Целью рейда стал поиск доказательство военной активности в медучреждении. Об этом рассказал европейский дипломат, пожелавший остаться инкогнито, пишет The Washington Post (WP).
По словам собеседника агентства, военные Израиля не обнаружили неоспоримых доказательств. 

«Израиль надеялся, что спорный рейд выявит убедительные доказательства существенной активности боевиков в «Аль-Шифе». <...> Отсутствие явных доказательств на сегодняшний день уже привело к тому, что западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль, чтобы он согласился на паузу в боевых действиях», — сказано в статье.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#военные
#армия
#рейд
#министр
#дипломат
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Житель Мытищ из неприязни едва не зарезал собственных родителей
16 ноября 2023, 22:30

Фото: Istockphoto / Chaichan Pramjit

Полицейские задержали в Мытищах местного жителя, пытавшегося зарезать родителей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.
«Инцидент произошёл в квартире дома на ул. Силикатной. Полицейские установили, что мужчина 1986 года рождения нанёс своим родителям ножевые ранения. Причиной стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения», – рассказала Петрова. 
Скорая помощь отвезла пострадавших в больницу. В отношении задержанного возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. С места происшествия изъят нож, который тот использовал при нападении. 

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#подмосковье
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В США сделали неожиданное заявление о Зеленском
Экс-агент ЦРУ Джиральди: Зеленский единственный хочет продолжения конфликта
16 ноября 2023, 21:48

Фото: Istockphoto / Chaichan Pramjit

Президент Украины Владимир Зеленский, единственный, кто хочет продолжать конфликт в его текущей форме. Такое заявление сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленский, возможно, остался единственным среди высокопоставленных украинских чиновников, кто хочет продолжать военные действия в их текущем виде», — заявил Джиральди .
По мнению Джиральди, Зеленский не только по политическим причинам не желает прекращения конфликта, но и по личным. Он также заметил, что у США теперь появилась более временная проблема из-за эскалации палестино-израильского конфликта. 

Экс-агент ЦРУ заявил, что поддержка Украины разрушается, так как она всегда была неустойчивой. 

Ранее политолог Юрий Светов объяснил, что принятие бюджета США без включения в него помощи Израиля и Украины было вызвано требованием законодательства. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#конфликт
#президент
#интервью
#заявление
#владимир зеленский
#украина
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В Израиле заявили о захвате западной части сектора Газа
Минобороны Израиля: ЦАХАЛ зачистил и взял под контроль западную часть Газы
16 ноября 2023, 21:35

Фото: istock / e-crow

Глава Министерства обороны Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля взяла под контроль и зачистила западную часть сектора Газа. Сообщается, что ЦАХАЛ перешел к следующему этапу военной операции. Об этом глава оборонного ведомства рассказал порталу Ynet.

«За последние сутки мы завершили захват и зачистку западной части города Газа. Мы перешли к следующему этапу... Операция продолжается и проводится четко, избирательно и очень решительно», — заявил Галант.
Наполним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#контроль
#министр
#операции
#израиль
#сектор газа
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США расширили санкционный список против РФ
Минфин: США ввели санкции против российских 14 компаний и трех морских судов
16 ноября 2023, 19:54

Фото: istock / Jon Rehg

Министерство финансов США ввело санкции против 20 предприятий России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В санкционном списке отказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, а также ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, а также судоходная компания Прогресс, зарегистрированная в Либерии.

Также од ограничения попал македонский Bet City International DOO Skopje, бенефициаром которого является владелец российского букмекера «Бетсити». Кроме того, в санкционный перечень попали 10 физических лиц из РФ.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что 12-й пакет санкций Евросоюза, который включает в себя запрет на российские алмазы, вступит в силу 1 января 2024 года. Новый пакет антироссийских санкций затронет и другие сферы, подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#санкции
#ограничения
#рф
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Верховный суд вступился за клиентку банка, перечислившую незнакомцу 1 млн рублей
Верховный суд вступился за женщину, по ошибке перечислившую миллион постороннему
16 ноября 2023, 19:36

Фото: istock / Laura Rosina

Верховный суд России постановил пересмотреть дело женщины, которая из-за ошибки в номере телефона перевела миллион рублей постороннему человеку и не смогла их вернуть. Об этом РИА Новости.

Согласно материалам дела, жительница Казани взяла на ремонт жилья и через банкомат перевела один миллион рублей рабочему на покупку строительных материалов. Но она ошиблась в номере телефона и отправила день другому человеку, который не захотел возвращать деньги.  Сбербанк тоже не смог их вернуть, так как после получения денег получателем изменить реквизиты платежа или отменить операцию технически невозможно.

На слушаниях человек, получивший ее деньги, заявил, что потерял свою банковскую карточку, а о платеже узнал в банке, куда пришел для разблокировки другой своей карты. 

Верховный суд постановил перепроверить все денежные операции истицы и ответчика для установления факта ошибки.

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#новости
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Во время обрушения части дома в Астрахани погибла пожилая женщина
16 ноября 2023, 18:39

Фото: istockphoto/hxdbzxy

По словам одного из спасателей, во время обрушения части дома на Привокзальной площади в Астрахани погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в информационном штабе Астраханской области.
За несколько минут до аварии жильцы дома успели позвонить в МЧС и сообщить о трещине, передает телеграм-канал 360tv. Спасатели успели эвакуировать 213 человек, из них 37 детей, из уцелевших подъездов. Позже под обломками было обнаружено тело 84-летней женщины.

Сотрудники экстренных служб исключили версию со взрывом бытового газа. Есть предположение, что два подъезда рухнули из-за подтопления. По словам жильцов дома, сегодня в одной из квартир случилась авария — прорвало батарею. Возможно, вода стала причиной обрушения части дома.

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Российское посольство предупредило об ответных мерах на закрытие КПП Финляндией
16 ноября 2023, 18:32

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Решение правительства Финляндии о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией не могут не вызывать беспокойства. Ответные меры с российской стороны в настоящее время прорабатываются.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщили сотрудники посольства РФ в Хельсинки. В российской дипломатической миссии выразили обеспокоенность такими запретительными мерами на самом оживленном участке границы. Запрошены соответствующие разъяснения от министерства иностранных дел Финляндии. Исходя из полученной информации российской стороной будут прорабатываться ответные меры, сказали в российском дипломатическом представительстве.

Финский кабинет министров решил с 18 ноября по 24 февраля 2024 года полностью закрыть пограничные пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Санкт-Петербургу. Власти Финляндии объяснили такой шаг ухудшением миграционной ситуации на границе с Россией.

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