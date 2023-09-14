«Зима близко»: Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украина готова к революции

Соединенные Штаты пытаются представить продуктивный диалог между Россией и КНДР как фактор нестабильности в мире, что является проявлением двуличия и может вызывать лишь недоумение и отторжение. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводит ТАСС.