«Зима близко»: Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украина готова к революции

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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что зимой украинцы могут начать революцию против президента Владимира Зеленского. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.
По его словам, украинский лидер установил диктатуру и узурпировал власть благодаря военному положению в стране. Граждан Украины не устраивает такое положение вещей и они попробуют его изменить, уверен Соскин.
Он добавил, что недовольства начнутся, когда зимой на Украине не будет ни света, ни воды, и разничные регионы окажутся в «блэкауте».
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Он добавил, что недовольства начнутся, когда зимой на Украине не будет ни света, ни воды, и разничные регионы окажутся в «блэкауте».
«Когда начнется голод, когда полностью не будет поставок бензина и прочего, когда не будут ходить машины, не будут убираться города, нельзя будет доставить продовольствие в населенные пункты, тогда начнутся массовые выступления», — заявил бывший советник президента.
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Диана Аванесян