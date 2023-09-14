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«Зима близко»: Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украина готова к революции

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украина готова к революции
14 сентября 2023, 06:33
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что зимой украинцы могут начать революцию против президента Владимира Зеленского. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.
По его словам, украинский лидер установил диктатуру и узурпировал власть благодаря военному положению в стране. Граждан Украины не устраивает такое положение вещей и они попробуют его изменить, уверен Соскин.

Он добавил, что недовольства начнутся, когда зимой на Украине не будет ни света, ни воды, и разничные регионы окажутся в «блэкауте».


«Когда начнется голод, когда полностью не будет поставок бензина и прочего, когда не будут ходить машины, не будут убираться города, нельзя будет доставить продовольствие в населенные пункты, тогда начнутся массовые выступления», — заявил бывший советник президента.

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#украина
#власть
#регионы
#лидер
#сво
#зеленский
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Движение по Крымскому мосту вновь временно перекрыто
14 сентября 2023, 06:03

Фото: iStock/Sergey_Denisenko

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту, не уточняя причин перекрытия.
Всех находящихся на мосту автомобилистов призвали, во-первых, сохранять спокойствие, а во-вторых - строго следовать всем указаниям сотрудников, отвечающих за транспортную безопасность магистрали.

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин ранее заявлял, что повреждённая в результате теракта автомобильная часть Крымского моста откроется 15 сентября. В настоящее время уже отремонтирована сама повреждённая конструкция моста. Теперь предстоит уложить асфальт и нанести на него разметку, установить ограждения и разместить освещение.

Напомним, что 17 июля украинские военные произвели атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В связи с этим происшествием СК РФ возбудил уголовное дело. В результате взрыва пострадала несовершеннолетняя девочка, её родители погибли. Также было сильно повреждено дорожное полотно. В настоящее время на Крымском мосту движение автомобилей происходит в реверсивном режиме.

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#крымский мост
#автомобили
#перекрытие
#транспорт
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Политик Лейк: Зеленский использует беженцев в качестве «террористических ячеек»
14 сентября 2023, 05:33

Американский политик Кари Лейк в соцсети X заявила, что беженцы с Украины являются для Запада потенциальной угрозой.
По мнению Лейк, существует риск, что украинцы, проживающие сейчас в западных странах, в случае прекращения финансирования прокси-войны США против РФ «активизируются подобно террористическим ячейкам».

«Это звучит как угроза. Как еще мы должны это интерпретировать?», — пишет политик. 

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#сша
#соцсети
#беженцы
#рф
#украина
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Fox News: В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 году
14 сентября 2023, 05:11

Фото: РИА Новости

В США сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал действующего американского лидера Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в следующем году. Об этом сообщает Fox News.
Ромни напомнил, что когда 80-летний Байден выдвигал свою кандидатуру, он говорил, что является переходной фигурой к следующему поколению.

«Что ж, пора переходить», — цитирует телеканал слова Ромни.

76-летний Ромни заявил, что по причине возраста сам планирует отказаться от нового срока в сенате.

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#президент
#украина
#байден
#сша
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Посол Антонов: Поведение США по поводу диалога России и КНДР вызывает отторжение
14 сентября 2023, 04:56

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Соединенные Штаты пытаются представить продуктивный диалог между Россией и КНДР как фактор нестабильности в мире, что является проявлением двуличия и может вызывать лишь недоумение и отторжение. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводит ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что в таком случае как точно такой же фактор нестабильности в регионе следует расценивать «американские действия по сколачиванию военных коалиций в АТР» и увеличение числа крупномасштабных военных учений вблизи Корейского полуострова.

«У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать», — заключил российский посол.

Встреча лидеров России и Северной Кореи прошла сегодня, 13 сентября, на космодроме «Восточный». Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, лидеры стран обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства. Президент России Владимир Путин сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах.

Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.

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#россия
#сша
#кндр
#посол
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Байден прокомментировал запуск республиканцами процедуры своего импичмента
14 сентября 2023, 04:37

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Соединённых Штатов Джо Байден считает, что запуск республиканцами процедуры его отстранения от власти преследует цель остановить работу федерального правительства. Об этом в четверг пишет РИА Новости.
«Насколько я могу судить, они хотят объявить мне импичмент, так как хотят приостановки деятельности правительства ... Мне же надо заниматься вопросами, которые касаются американских граждан», — сказал Байден, выступая на мероприятии, организованном специально для сбора средств на его предвыборную президентскую кампанию.

Ранее спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запускает расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена. Согласно результатам расследования законодателей США, Байден лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов своей семьи.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Байдена Ян Сэмс назвал все происходящее «экстремальной политикой в худшем виде».

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#сша
#байден
#конгресс сша
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В Китае назвали фон дер Ляйен «американским пуделем»
14 сентября 2023, 04:23

Фото: РИА Новости

Китайский журналист Чэнь Вэйхуа прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «смелой» Европе. В соцсети X он заявил, что фон дер Ляйен ведет Евросоюз к катастрофе.
«Когда ЕС управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа для Евросоюза. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под ее руководством», — говорится в публикации.

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#санкции
#катастрофа
#ес
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Гагин: С начала СВО Украина потеряла уже около полумиллиона военнослужащих
14 сентября 2023, 03:31

Фото: iStockLiudmila_Chernetska

Украина c начала спецоперации потеряла уже почти 500 тысяч своих военнослужащих. Об этом заявил Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, ссылаясь на сведения разведки и информацию в открытых источниках.
В разговоре с РИА Новости Гагин привел в пример социальную рекламу одного из украинских операторов мобильной связи, в которой сообщалось, что около 400 тысяч его абонентов больше никогда не ответят на звонок.

«И это данные только одного оператора. А их несколько», — подчеркнул Гагин.

По его словам, такие цифры не учитывают так называемых санитарных потерь, ведь многие украинские солдаты и офицеры стали инвалидами и уже не вернутся в строй. Не учтены, кроме того, и пропавшие без вести бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, но она близка к демографическому срыву», — подытожил советник главы ДНР.

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#всу
#сво
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Вести.ua: Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки
14 сентября 2023, 03:08

Фото: iStock/ValleraTo

Между Польшей и Украиной началась «аграрная война» из-за вероятного запрета польской стороны на ввоз в страну зерна с Украины. Об этом сообщают Вести.ua.
«Украина и Польша начали «аграрную войну». Эпопея вокруг украинского зерна длится уже более полугода», — пишет украинское издание.

По словам автора, весной 2023 года польские фермеры устроили забастовку из-за снижения цен на зерно, из-за чего начался конфликт. Он был спровоцирован ввозом в Польшу более украинского дешевого зерна. Польские политики в преддверии выборов также неоднократно высказывались об отношениях с Украиной в сельскохозяйственной сфере.

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#конфликт
#зерно
#украина
#ограничения
#польша
#зерновая сделка
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Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею
14 сентября 2023, 02:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принял официальное приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына, который сейчас находится в РФ с официальным визитом, ответно посетить КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Встреча лидеров России и Северной Кореи прошла сегодня, 13 сентября, на космодроме «Восточный». Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, лидеры стран обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства. Президент России Владимир Путин сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах.

Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.

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#владимир путин
#ким чен ын
#россия
#кндр
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