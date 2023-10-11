Знаменитый блогер Ясин перестал называть себя палестинцем

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Всемирно известный блогер из израильских арабов Нусейр Ясин (Nas Daily) перестал подчеркивать свое палестинское происхождение. После вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля он стал называть себя «прежде всего израильтянином».
В настоящее время Ясин живет в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), у него есть две фирмы по производству видео, работающие в разных странах. Свое неодобрение агрессивными действиями ХАМАС блогер выразил тем, что перестал публично называть себя палестинцем.
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Александр Бойцов