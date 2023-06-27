Золотов оценил действия Росгвардии при попытке вооруженного мятежа

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Виктор Золотов заявил, что личный состав Росгвардии грамотно сработал 24 июня
Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что личный состав грамотно работал 24 июня.
По его словам, правоохранители взаимодействовали с коллегами, благодаря этому была обеспечена слаженная работа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подразделения из зоны СВО не снимались в выходные.
По его словам, правоохранители взаимодействовали с коллегами, благодаря этому была обеспечена слаженная работа.
«Росгвардия 24 июня взаимодействовала с ФСБ, МВД и МЧС, была четкая слаженная работа», - подчеркнул Золотов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подразделения из зоны СВО не снимались в выходные.
Татьяна Лаврова