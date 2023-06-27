Золотов рассказал об информации о подготовке мятежа из стана Пригожина

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Глава Росгвардии Золотов: Информация о подготовке мятежа из стана Пригожина поступала до событий 24 июня
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что до начала мятежа о его подготовке поступала информация «из стана Пригожина», были озвучены даты с 22 по 25 июня, сообщает РИА Новости.
Он также поблагодарил личный состав Росгвардии за то, что сотрудники грамотно работали 24 июня и взаимодействовали с различными силовыми структурами.
Ранее «Радио 1» сообщало, что попытку мятежа мог инспирировать Запад.
Он также поблагодарил личный состав Росгвардии за то, что сотрудники грамотно работали 24 июня и взаимодействовали с различными силовыми структурами.
Анастасия Крестьянова