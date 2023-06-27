Золотов заявил, что отдал жене заначку во время мятежа

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По его словам, близкие, как и все бойцы, отдали все имеющиеся денежные средства своим супругам. Он подчеркнул, что военные были готовы к любому исходу событий.
«Все было понятно, что все здесь вокруг, весь личный состав, который у нас находится здесь, они все будут стоять насмерть. Более того, скажу, что ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели. Так что все готовы были», - отметил Золотов.
В свою очередь, журналисты задали ему вопрос, передал ли он сам денежные средства. На это глава Росгвардии ответил утвердительно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Золотов оценил действия Росгвардии при попытке вооруженного мятежа.