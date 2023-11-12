Зурабишвили высказалась по поводу вступления Грузии, Молдавии и Украины в ЕС

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Тбилиси, Кишинёв и Киев присоединятся к Евросоюзу одновременно. Такой прогноз дала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Как передает телеграм-канал BRIEF, грузинский лидер не смогла назвать точных сроков, когда это может произойти. Она не знает, будет ли это в 2030, 2029 или в 2031 году, но не сомневается, что указанные страны станут членами Европейского союза. Зурабишвили назвала этот шаг «следующим горизонтом» для ее страны, а также для Молдавии и Украины.
Президент Грузии считает, что Тбилиси, Кишинёв и Киев образуют своеобразное трио, которое уже сложилось. Поэтому она считает весьма вероятным то, что присоединение этих стран к ЕС произойдет примерно в одно и то же время.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона готова к компромиссам, в том числе с Венгрией, ради того, чтобы быть принятой в Евросоюз.
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Президент Грузии считает, что Тбилиси, Кишинёв и Киев образуют своеобразное трио, которое уже сложилось. Поэтому она считает весьма вероятным то, что присоединение этих стран к ЕС произойдет примерно в одно и то же время.
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Александр Бойцов