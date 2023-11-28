Зюганов назвал дату объявления Совфедом выборов президента РФ

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что уже 13 декабря Совет Федерации объявит о президентских выборах, которые запланированы на март 2024 года.
«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», - сказал Зюганов журналистам.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий президент России должен быть таким же как действующий российский лидер Владимир Владимирович Путин.
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