1 августа стартует сезон продаж дынь и арбузов в Долгопрудном

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Во второй половине лета россияне любят закупаться арбузами и дынями, так как именно в этот период они полностью созревают, становятся сочными и сладкими.
Во второй половине лета россияне любят закупаться арбузами и дынями, так как именно в этот период они полностью созревают, становятся сочными и сладкими.
В подмосковном городе Долгопрудный во вторник, 1 августа, официально стартует сезон продажи арбузов и дынь, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
— ул. Академика Лаврентьева, напротив дома 21;
— ул. Лихачевский проспект, у дома 64;
— ул. Спортивная, напротив дома 10.
Продавцы бахчевых предъявляют все документы, подтверждающие безопасность продукции. Каждый покупатель может попросить документы безопасности, справки на наличие нитратов и договор-разрешение на продажу.
Официальные точки продажи бахчевых будут работать до 1 ноября.
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В подмосковном городе Долгопрудный во вторник, 1 августа, официально стартует сезон продажи арбузов и дынь, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«В нашем городе разрешена продажа на трех уличных торговых точках. Торговля бахчевыми также идет в магазинах и фруктово-овощных палатках. В основном, арбузы и дыни к нам привозят из Дагестана, Астраханской области, Краснодарского края», — пояснила главный эксперт отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Долгопрудного Ирина Герасимова.Официальные точки продажи бахчевых располагаются по адресам:
— ул. Академика Лаврентьева, напротив дома 21;
— ул. Лихачевский проспект, у дома 64;
— ул. Спортивная, напротив дома 10.
Продавцы бахчевых предъявляют все документы, подтверждающие безопасность продукции. Каждый покупатель может попросить документы безопасности, справки на наличие нитратов и договор-разрешение на продажу.
Официальные точки продажи бахчевых будут работать до 1 ноября.
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Алиса Сергиенко