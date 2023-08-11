100 тыс подмосковных многодетных семей автоматически получили выплаты на школьную форму

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Более чем 100 тысячам многодетных семьям Подмосковья проактивно перечисли выплаты на школьную форму. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Свыше 100 тыс многодетных семей получили выплату на школьную форму – 3 тыс рублей. А многодетные семьи с низкими доходами получили по 10 тыс рублей на каждого школьника», – пояснила министр.При этом выплату в увеличенном размере – 17 тыс 277 рублей – получили семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи.
Подать онлайн заявление на школьника, если выплата на него не поступила автоматически, можно по ссылке.
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Лора Луганская