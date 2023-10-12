11 гениальных лайфхаков для решения бытовых проблем

фото: iStock/Rawpixel
Люди всегда делились друг с другом опытом и полезными советами. С появлением Интернета это делать стало проще и быстрее. Редакция «Радио 1» сделала подборку простых, но гениальных хитростей, которые облегчат жизнь домохозяйкам и помогут решить бытовые проблемы самым элементарным, но эффективным способом.
Как надолго избавиться от пыли
На поверхностях в доме пыль образуется практически сразу после уборки. Она проникает в жилище через щели в окнах или дверях, ее приносят в дом с улицы на одежде и обуви. Мелкая пыль также образуется из ороговевших частиц кожи. Чтобы пыль долго не оседала на мебели, в воду необходимо добавить немного кондиционера для белья или шампуня с антистатиком. Полученным составом поверхность мебели необходимо протереть, в результате пыль будет оседать гораздо медленнее.
Как погладить вещи без отпаривателя
Фото: iStock/naumoid
Некоторые модели вещей сложно разгладить из-за фасона. Иногда для глажки просто не хватает времени. Чтобы вещь выглядела безупречно, нужно повесить ее на вешалку в ванной комнате с включенной горячей водой. Горячий пар слегка увлажнит ткань и складки разгладятся под собственным весом. Одежда высохнет за несколько минут и необходимости ее гладить не будет.
Как собрать разбитое стекло
Каждая домохозяйка сталкивалась с такой проблемой, как разбитая стеклянная посуда. Осколки распадаются на мелкие частицы, которые сложно заметить. Собрать маленькие кусочки разбитого стекла поможет кусочек мягкого хлеба, который нужно прижать к полу.
Как отмыть пролитый лак для ногтей
Фото: iStock/AnnaStills
Пролитый на стол лак или гель для ногтей можно удалить с помощью сахара. Если лак уже успел высохнуть, его нельзя пытаться удалить ацетоном. Он может разъесть лакированное покрытие или оставить следы и разводы. В такой ситуации на место, где пролился лак, нужно щедро насыпать сахар. Он поможет избавиться от пятна.
Как быстро избавиться от мошек в доме
С проблемой появления насекомых в доме можно столкнуться в любое время года. Чтобы завелись мошки, достаточно забыть в шкафу овощи или фрукты. Из-за крошечного размера поймать насекомых сложно, но есть легкий способ, как от них избавиться. В небольшой посуде нужно разогреть яблочный уксус. Мошки не устоят перед ароматом и попробуют отраву. Заменить яблочный уксус можно обычным, но в него стоит добавить ароматное средство для мытья посуды.
Что делать, если электризуется одежда
Для борьбы со статическим напряжением поможет обычная фольга. При стирке вещей шарик из фольги нужно поместить в барабан стиральной машины. Один шар может служить до полугода. Вещи перестанут электризоваться и приобретать антистатики не придется.
Как очистить ковер от шерсти домашнего животного
Хозяева питомцев наверняка сталкивались с проблемой очищения ковров от шерсти. Кто-то использует ролики для одежды, резиновые перчатки или пылесос. Но эти средства помогают убрать шерсть с поверхности. Иногда она проникает вглубь ворсинок ковра и добраться до нее невозможно. Для уборки шерсти поможет обычный оконный скребок. Достаточно просто провести им по ковру с небольшим усилием. Волосы, шерсть и пыль поднимутся на поверхность, останется лишь собрать их пылесосом.
Как очистить трубы от засора без специального средства
Иногда засоры случаются внезапно, а средства для их устранения под рукой нет. Тогда можно воспользоваться таблеткой для посудомоечной машины. В них содержатся вещества, которые запросто растворят жир и пищевые отходы. Также таблетки также могут очистить мыльные разводы на стенах или сантехнике. Для этого нужно растворить таблетку в воде и обработать раствором поверхности.
Как отстирать обувь
Иногда тряпочную обувь не удается отстирать даже на специальном режиме. Чтобы вернуть первозданный вид любимым кроссовкам, нужно поместить в стиральную машину другие вещи. Ненужный вязаный свитер поможет устранить загрязнения. Это обусловлено тем, что вещи в стиральной машинке расположены более равномерно и соприкасаются друг с другом, что создает более «контактный» эффект стирки.
Что делать, чтобы не мялись вещи
После стирки вещам из плотной ткани глажка будет необходима. А с более легкими структурами поможет справиться лед. Несколько кубиков нужно добавить в барабан стиральной машины. Этим лайфхаком смогут воспользоваться обладатели машин с функцией сушки белья. Лед создаст эффект пара, который разгладит вещи.
Что делать чтобы зеркало в ванной не запотевало
Для этого на зеркало нужно нанести автомобильный полироль для стекла. После окончания водных процедур зеркало нужно протереть сухой тряпкой, это позволит избежать последующего запотевания и продлить эффект.
Читайте также:
Студия Артемия Лебедева поделилась лайфхаками с информационным блоком Подмосковья
Иммунолог Продеус рассказал о лайфхаках, которые помогут пережить весеннюю аллергию
Лайфхаки: как влиться в новый коллектив
Анастасия Крестьянова