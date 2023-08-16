Аналитик Дробиз назвал основным преимуществом онлайн-продажи алкоголя удобство

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen
Аналитик, руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз заявил, что онлайн-продажа и доставка алкоголя полезна тем, что, в первую очередь, эта услуга удобна потребителю.
«Это удобно потребителю. Во всём цивилизованном мире с европейской культурой, практически во всех странах мира эта услуга работает. И работает нормально, и никто от нее там не спился, и школьники там не спились. А это основные контраргументы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.
Он добавил, что продажи алкоголя по Интернету будут выгодны розничной торговле и маркетплейсам. При этом, он отметил, что введение таких мер не приведёт к алкоголизации населения, поскольку дети и подростки не смогут приобрести спиртное, за дешёвой водкой тоже никто не обратиться к доставке, поскольку это дорого. Такой услугой будет пользоваться, по словам эксперта, лишь небольшая часть среднего класса.
Читайте также:
Россияне стали чаще покупать один крепкий алкогольный напиток
Экономист Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов
Нарколог Холдин рассказал, почему беременным нельзя даже глотка алкоголя
Мелисса Тимофеева