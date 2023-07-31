Аналитик Кашин рекомендовал покупать вещи к сезону на распродажах

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Аналитик Даниил Кашин заявил, что вещи по выгодной цене к следующему сезону можно приобрести на распродажах, которые проводятся магазинами.
По словам эксперта, скидки на таких распродажах могут достигать 70%.
А вот рынков специалист советовал избегать из-за зачастую некачественного товара, который продаётся по завышенной цене.
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«Ещё один выгодный путь — оформление вещи на сайте магазина. Нередко бывает, что цена там на 15-20% ниже благодаря различным акциям и предложениям», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Кашин.
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Мелисса Тимофеева