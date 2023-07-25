Аналитики подсчитали, сколько Барби тратила бы на еду в России

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Завтрак стоил бы Барби примерно 800 рублей, если бы она жила в России.
Если бы Барби жила в России, ей бы приходилось тратить в неделю на продукты 1537 рублей. При этом кукольная Барби тратила бы в 6 раз меньше — 251 рубль, ведь её рост всего 29 см. Рост «киношной» Барби равняется 170 см.
Траты Барби на еду подсчитали для «Газеты.Ru» аналитики сервиса «Пакет».
Ранее сообщалось, что Больше половины россиян полюбили розовый цвет и уверены в том, что кукла Barbie сформировала их стиль в одежде.
Отмечается, что треть респондентов до сих пор хранят своих кукол Barbie, 21% из них передали игрушки своим детям. Некоторые из них продолжают покупать новые куклы, несмотря на увеличение стоимости. Уточняется, что современные дети также предпочитают именно кукол Barbie.
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Траты Барби на еду подсчитали для «Газеты.Ru» аналитики сервиса «Пакет».
«На завтрак в Барбиленде Барби ела вафли со взбитыми сливками и запивала их молоком. Для приготовления вафель кукле понадобились мука, молоко, яйца, сахар, сливочное масло и взбитые сливки. Типичный завтрак Барби обходится ей в 128 рублей в масштабах её мира, или 800 рублей в реальности», — сообщили в сервисе.Также Барби с подругами ест в кинокартине пирожные со взбитым кремом, карамельные конфеты и пьёт чай. Для приготовления пирожных ей потребовались мука, сливочное масло, сливочный сыр и сахарная пудра. Всего она потратила 123 рубля на свою кукольную порцию или 737 рублей в российской реальности.
Ранее сообщалось, что Больше половины россиян полюбили розовый цвет и уверены в том, что кукла Barbie сформировала их стиль в одежде.
Отмечается, что треть респондентов до сих пор хранят своих кукол Barbie, 21% из них передали игрушки своим детям. Некоторые из них продолжают покупать новые куклы, несмотря на увеличение стоимости. Уточняется, что современные дети также предпочитают именно кукол Barbie.
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Мария Фирсова