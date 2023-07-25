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Аналитики подсчитали, сколько Барби тратила бы на еду в России

25 июля 2023, 20:31

Фото:istockphoto/fieldwork

Завтрак стоил бы Барби примерно 800 рублей, если бы она жила в России.
Если бы Барби жила в России, ей бы приходилось тратить в неделю на продукты 1537 рублей. При этом кукольная Барби тратила бы в 6 раз меньше — 251 рубль, ведь её рост всего 29 см. Рост «киношной» Барби равняется 170 см.

Траты Барби на еду подсчитали для «Газеты.Ru» аналитики сервиса «Пакет».

«На завтрак в Барбиленде Барби ела вафли со взбитыми сливками и запивала их молоком. Для приготовления вафель кукле понадобились мука, молоко, яйца, сахар, сливочное масло и взбитые сливки. Типичный завтрак Барби обходится ей в 128 рублей в масштабах её мира, или 800 рублей в реальности», — сообщили в сервисе.
Также Барби с подругами ест в кинокартине пирожные со взбитым кремом, карамельные конфеты и пьёт чай. Для приготовления пирожных ей потребовались мука, сливочное масло, сливочный сыр и сахарная пудра. Всего она потратила 123 рубля на свою кукольную порцию или 737 рублей в российской реальности.

Ранее сообщалось, что Больше половины россиян полюбили розовый цвет и уверены в том, что кукла Barbie сформировала их стиль в одежде.

Отмечается, что треть респондентов до сих пор хранят своих кукол Barbie, 21% из них передали игрушки своим детям. Некоторые из них продолжают покупать новые куклы, несмотря на увеличение стоимости. Уточняется, что современные дети также предпочитают именно кукол Barbie.

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В Польше ингредиенты в продуктах начали менять на дешёвые аналоги

Депутат Чернышов сообщил о шринкфляции в магазинах

#Барби
#цены
#продукты
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В Польше ингредиенты в продуктах начали менять на дешёвые аналоги
25 июля 2023, 17:26

Фото:istockphoto/VLG

Покупка продуктов питания сильно бьёт по карманам поляков. Вместе с этим на фоне роста цен, производители продуктов занялись скимпфляцией – заменой дорогих и качественных ингредиентов на дешёвые аналоги.
INN Poland пишет, что к росту цен и уменьшению объёма упаковок жители Польши привыкли. Но скимпфляция стала для них новым явлением. Производители проводят замену ингредиентов осознанно. При этом цены на товары остаются прежними. Например, некоторые производители в 2 раза сократили количество оливкового масла в бутербродных пастах и соусах, но об изменениях не сообщили. Другие производители уменьшили размер салфеток и полотенец.
 
Также на полках магазинов всё чаще встречается упаковки молока объемом 0,9 литра: стандартный литровый объём изменился, но цена товара осталась прежней.
 
Специалисты выяснили, что польские производители осознанно занимаются и даунсайзингом: они занижают граммовки продуктов, которые пользуются популярностью. Речь идет о нескольких сотнях позиций, которые стали весить на 10-30% меньше, чем пару лет назад.

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Эксперты прогнозируют рост цен на рис из-за запрета на поставки из Индии

АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом комплектующих для автомобилей Lada
#продукты
#магазины
#продуктовый магазин
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АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом комплектующих для автомобилей Lada
25 июля 2023, 10:56

Фото: iStock/everydayplus

АвтоВАЗ вновь столкнулся с дефицитом комплектующих для Lada. Перебои с поставками деталей повлияли на производственный процесс.
Motor пишет, что на заводе проблему считают контролируемой. непредвиденные сложности возникают порой с конкретными компонентами, но на отгрузку автомобилей в дилерские центры это не влияет.
 
В это время дилеры жалуются на поступление некомплектных Lada Vesta NG.
 
В Российской ассоциации автомобильных дилеров заявили, что 70% отгружаемых в автосалоны Lada Vesta NG — это «недокомплект». Машинам не достаёт «тревожной» кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и пластиковой окантовки мультимедийной системы. Из-за этого у дилеров возникают сложности с их продажей.
 
Ранее АвтоВАЗ корректировал производственный график. Причиной этому стала нехватка электронных чипов. В «ГЛОНАСС» утверждают, что никакого дефицита нет. За летние месяцы уже почти 40 тысяч Lada подключены к государственной информсистеме. Также АвтоВАЗ объявил отзыв почти 80 тысяч машин, чтобы бесплатно доукомплектовать их блоками.
 
Проблема с окантовкой мультимедиа может быть вызвана нехваткой определенного компонента в составе полимера, из которого она изготавливается.
 
О нехватке комплектующих также свидетельствует перенос корпоративного отпуска. С декабря 2023 года трехдневный отдых сдвинули на конец июля. АвтоВАЗ остановит работу с 26 по 28 июля.

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#АвтоВАЗ
#Lada
#завод
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Эксперты прогнозируют рост цен на рис из-за запрета на поставки из Индии
22 июля 2023, 09:40

Фото:istockphoto/hungryworks

Индия ввела запрет на поставку белого риса. Это может привести к увеличение цен на продукты на мировом рынке.
CNBC сообщает, что мировые поставки риса могут резко сократиться, так как Индия - второй по величине производитель этого основного продукта питания в мире. Об этом говорит экономист по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в страховой компании Coface Ева Барре.
 
В первую очередь отказ от поставок отразится на рынках Бангладеша и Непала, которые закупали больше всего индийского риса.
 
По мнению экспертов, страны, которые покупали рис у Индии, обратят внимание на альтернативных поставщиков — Таиланд и Вьетнам.
 
Ранее Минсельхоз решил временно запретить вывозить рис из России. Запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года.

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#рис
#продукты
#цены
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Депутат Чернышов сообщил о шринкфляции в магазинах
22 июля 2023, 08:27

Фото:istockphoto?Tzido

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил о массовой шринкфляции, то есть снижении количества товара в упаковке при сохранении цены, в столичных магазинах.
РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Бориса Чернышова, пишет, что по поручению политика с 1 по 18 июля в популярных сетевых магазинах Москвы провели массовые анонимные рейды. Всего проверили 122 универсама во всех районах столицы. Целью этих проверок было узнать, насколько массовой является шринкфляция.
 
По словам Чернышова, было установлено, что 87% ассортимента молочной продукции в магазинах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров, но данная тара визуально неотличима от литра молока или кефира других производителей.
 
Крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 г и 1 кг в 97% случаев, но вес и объём товара указаны мелким шрифтом по сравнению с ценой.
 
Ранее Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, обязывающий продавцов указывать на ценнике стоимость одного килограмма товара.

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#шринкфляция
#цены
#продукты
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Стало известно, когда Минфин планирует запустить ювелирный маркетплейс
Минфин запустит ювелирный маркетплейс в следующем году
21 июля 2023, 12:09

Фото: istockphoto/Oat_Phawat

Финансовые министерства РФ и Белоруссии вместе с Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) планируют запустить маркетплейс ювелирных изделий в марте 2024 года.
Об этом «Известиям» сообщила директор департамента госрегулирования отрасли драгоценных металлов и камней Минфина РФ Юлия Гончаренко.

Онлайн-площадка позволит предпринимателям из ЕАЭС  продавать драгоценности в другие страны без значительных административных издержек.

Перспективными странами в плане логистики и роста бизнеса считаются ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Китай. Также идёт работа над тем, чтобы упростить поставки ювелирных изделий.

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#ювелирные украшения
#драгоценные металлы
#маркетплейс
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Россияне начали скупать тёплые полы
21 июля 2023, 11:28

Фото:istockphoto/brizmaker

В июле 2023 года россияне начали скупать теплые полы, несмотря на рост цен.
Спрос на тёплые полы для дома вырос на 49% относительно того же периода прошлого года.
 
Чаще всего о покупке теплого пола задумываются петербуржцы (спрос вырос на 235%), жители Воронежа (+233%), Омска (+100%), Нижнего Новгорода (+92%), пишет РИА Новости.  

При этом на данный вид товаров выросли цены. Средний чек на тёплые полы поднялся в среднем на 13% (до 6544 рублей).
 
Самые дорогие теплые полы в Ростове-на-Дону (11,26 тысячи рублей), Волгограде (8860 рублей) и Омске (7170 рублей). Самые дешевые можно найти в Самаре (4086 рублей).

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#тёплые полы
#ремонт
#жильё
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Российский союз кожевенников и обувщиков предложил запретить термины «экокожа» и «экомех»
В России могут отказаться от терминов «экокожа» и «экомех»
21 июля 2023, 09:18

Фото: istockphoto/ohappy

Российский союз кожевенников и обувщиков (РКСО) предлагает запретить использовать приставку «эко» к слову «кожа» и «мех».
Гендиректор ассоциации Александра Андрунакиевич рассказала, что в последнее время производители товаров из синтетических материалов спекулируют словосочетаниями с термином «кожа», пишут «Известия».
 
По словам гендиректора, формулировки применяются в маркетинговых целях. Поддельные продукты выдаются за натуральные и экологические.
 
В союзе уточняют, что на мировом уровне уже началась защита термина «кожа» и качеств самого материала.

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#экомех
#кожа
#экокожа
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Подмосковным ИТ-специалистам с начала года одобрили 2,3 тыс ипотечных кредитов
20 июля 2023, 12:34

Фото: Мингосуправления, информационных технологий и связи МО

Более 2,3 тыс заявок сотрудников подмосковных высокотехнологичных компаний на льготную ипотеку одобрено с начала года. Сумма кредитов составила 8,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Всего за льготной ипотекой обратились около 3,2 тыс сотрудников ИТ-компаний Московской области. 
«Федеральная программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов действует больше года. За это время кредиты на 12,5 млрд рублей одобрены 4,6 тыс подмосковным специалистам. Эта меры поддержки позволяет купить квартиру в новостройке или построить частный дом. Ставка по ипотеке составит 5% и даже меньше, если банк или застройщик предлагают особые условия», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Чтобы воспользоваться льготной ипотекой, нужно работать в аккредитованной ИТ-компании, иметь российское гражданство, быть не моложе 22 и не старше 50. Необходимо также иметь ежемесячный доход до вычета НДФЛ не менее 150 тыс рублей, если компания зарегистрирована в Москве, не менее 120 тыс рублей - для городов-миллионников и не менее 70 тыс – для остальных муниципалитетов.
 
Программа действует до конца будущего года, однако льготная ставка сохранится на весь срок кредита. 

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#Ирина Каклюгина
#вице-губернатор
#ИТ-компании
#ипотека
#кредиты
#жильё
#Московская область
#Подмосковье
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Субсидию на оплату ЖКУ получают более 125 тыс жителей Подмосковья
18 июля 2023, 22:32

Фото: Минсоцразвития МО

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают более 125 тыс жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Оформить субсидию можно по ссылке. Сейчас делать это стало удобнее. В решении о назначении субсидии указывается срок, на который она назначена и период, в который необходимо обратиться за следующей субсидией.
 
В министерстве напомнили, что субсидия предоставляется из расчёта площади жилого помещения и расходов получателей на ЖКУ. Если расходы на квартплату и коммуналку превышают 22% от общего дохода семьи, заявителю дают право на её получение. 
 
Ещё одно условие – заявитель должен быть прописан в Подмосковье. 

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#Минсоцразвития МО
#субсидия
#ЖКХ
#оплата
#льготники
#Московская область
#Подмосковье
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