Аналитики выяснили, сколько стоит самая недорогая новостройка в Москве

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В начале июля 2023 года самая бюджетная новостройка в Москве обойдётся в 5,4 млн рублей.
Данная квартира площадью 23 кв. м. находится в районе Люблино, пишут «Известия», ссылаясь на аналитиков агентства недвижимости DOLGOV PRO.
В данный момент на столичном рынке недвижимости достаточный объем квартир-студий, которые можно купить за 5,4–6,4 млн руб. При этом год назад входной порог был более высоким — от 5,5 млн до 6,5 млн рублей.
Весной нынешнего года было зарегистрировано на 18% больше договоров, чем в зимний период 2023 года.
А самая дорогая квартира на российском вторичном рынке находится в Гранатном переулке в центре столицы. Она оценивается в 2,94 млрд рублей.
6-комнатный пентхаус площадью 975 кв. м занимает 9 этаж элитного жилого дома «Гранатный Палас», который построен в 2009 году. Дом находится рядом с Патриаршими прудами и Садовым кольцом. Он представляет собой монолитно-кирпичное здание, выполненное в стиле ар-деко. К услугам жильцов предоставлены фитнес-зал, бассейн, детская игровая зона, сигарная комната и паркинг с мойкой.
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В данный момент на столичном рынке недвижимости достаточный объем квартир-студий, которые можно купить за 5,4–6,4 млн руб. При этом год назад входной порог был более высоким — от 5,5 млн до 6,5 млн рублей.
А самая дорогая квартира на российском вторичном рынке находится в Гранатном переулке в центре столицы. Она оценивается в 2,94 млрд рублей.
6-комнатный пентхаус площадью 975 кв. м занимает 9 этаж элитного жилого дома «Гранатный Палас», который построен в 2009 году. Дом находится рядом с Патриаршими прудами и Садовым кольцом. Он представляет собой монолитно-кирпичное здание, выполненное в стиле ар-деко. К услугам жильцов предоставлены фитнес-зал, бассейн, детская игровая зона, сигарная комната и паркинг с мойкой.
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Мария Фирсова