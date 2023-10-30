Aurus может закрыться, если на помощь не придет «Газпром»

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«Газпром» может стать владельцем крупнейшей доли в производителе российских автомобилей Aurus. Об этом сообщает «Ведомости», ссылаясь на информацию трех источников, знакомых с акционерами компании. Отмечается, что данными автомобилями пользуются высшие чиновники РФ, включая президента Владимира Путина.
Один из собеседников агентства сообщает, что точных сроков сделки пока нет, но решения уже принято на правительственном уровне. Сделка точно будет денежной, так как Aurus остро нуждается в финансовых вливаниях. Производство собственных автомобилей пока убыточно для компании. Эксперты утверждают, что Aurus необходимо выпускать 500 авто в год, чтобы окупаться, но пока что за все продано только 100 машин.
Предполагается, что «Газпром» приобретет до 40% акций Aurus у его главного акционера — государственного института «НАМИ».
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Предполагается, что «Газпром» приобретет до 40% акций Aurus у его главного акционера — государственного института «НАМИ».
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Алина Юрчак