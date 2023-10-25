Автоэксперт Аксенов: Надо обращать внимание на шины при подготовке машины к зиме

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Автоэксперт Алексей Аксенов заявил, что при подготовке к зимнему периоду автомобилисту нужно обратить внимание на шины.
«Оцените состояние покрышек, состояние шипов или ламелей, глубину протектора. Убедитесь, что тормозные колодки способны на должном уровне выполнять свои функции. Если нет, то их следует тоже заменить», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Аксенов.
Кроме этого, по словам специалиста, не менее важно проверить состояние и уровень моторного и трансмиссионного масел, а также заменить при необходимости охлаждающую все жидкости автомобиля.
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Мелисса Тимофеева