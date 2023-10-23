Автоэксперт Аксенов: Во время тумана надо ездить со скоростью не более 40 км/ч

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Автоэксперт Алексей Аксенов заявил, что во время туманной погоды в условиях плохой видимости на дорогах водителям надо соблюдать скоростной режим в пределах 40 км/ч.
«Помните, что свет противотуманных фар освещает путь примерно на 10 м. Значит, двигаться дозволено не более 40 км/ч. В этом случае тормозной путь машины составляет примерно 15 м», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Аксенов.
Он подчеркнул, что скорость надо рассчитывать так, чтобы в случае чрезвычайной ситуации успеть затормозить вовремя. Также важно использовать противотуманные фары.
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