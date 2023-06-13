Автоэксперт Гудков объяснил, почему потребительский кредит на машину не выгоден

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Автоэксперт Гудков: «Клиент заплатит за использование этих денег»
Замглавного редактора журнала «За рулём» Никита Гудков заявил, что потребительский кредит на покупку автомобиля не выгоден, поскольку человек в конечном счёте платит ещё и за использование «взятых» средств.
При этом, как отмечает специалист, переплаты в автокредитах могут быть неявными для потребителя, а «тщательно замаскированными».
А вот покупка в кредит автомобиля для бизнеса, например, для работы такси, считает эксперт, наоборот, может быть очень выгодной.
Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что нормальной процентной ставкой по кредитам для граждан является 10-12%. Он подчеркнул, что некоторые банки продают клиентам кредитные карты, на которых проценты на покупки могут доходить до 25 % годовых, что очень много. В связи с этим, эксперт призвал граждан быть внимательными и рассчитывать свою финансовую нагрузку.
«Покупая машину в кредит, человек берет чужие деньги, владелец которых заинтересован в получении какой-то выгоды. Клиент в любом случае заплатит за использование этих денег», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Гудков.
А вот покупка в кредит автомобиля для бизнеса, например, для работы такси, считает эксперт, наоборот, может быть очень выгодной.
Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что нормальной процентной ставкой по кредитам для граждан является 10-12%. Он подчеркнул, что некоторые банки продают клиентам кредитные карты, на которых проценты на покупки могут доходить до 25 % годовых, что очень много. В связи с этим, эксперт призвал граждан быть внимательными и рассчитывать свою финансовую нагрузку.
Мелисса Тимофеева