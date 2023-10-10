Автоэксперт Хайцеэр: В Россию привозятся автомобили представительского класса

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр сообщил, что на российский рынок сегодня поступает больше поддержанных автомобилей представительского класса.
«Приходят дорогие авто, так как расходная часть на доставку бюджетного автомобиля и дорогого примерно одинаковы. Да, таможенные пошлины и утилизационный сборы разные, но услуги и сложности, которые препятствуют ввозу автомобиля – примерно одинаковы. Поэтому мы не увидим бюджетных машин, которые привозятся из-за рубежа, а увидим в основном авто представительского класса, хотя их количество снижается. Привозятся автомобили представительского класса как раз в поддержанном виде», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хайцеэр.При этом. Специалист подчеркнул, что дольше могут прослужить именно бюджетные авто, так как запчасти на них более доступны для граждан нашей страны.
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