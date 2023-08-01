Автоэксперт Кадаков: Купить авто по июльским ценам сегодня вряд ли возможно

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Главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что в настоящий момент уже не получится купить автомобиль по ценам, которые были в июле из-за подорожания, связанного как с утильсбором, так и с курсом рубля.
«Все подорожало, и не сегодня, а несколько недель назад в ожидании как раз сегодняшней даты. Ценники все переписывали уже давно. Может быть, ещё не все и не полностью. Наверное, этот процесс ещё будет продолжаться, но каких-то красивых цен уже не будет», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.
Он добавил, что многие продавцы и компании заранее скорректировали цены под новый размер утильсбора, а всю налоговую нагрузку переложили на покупателя.
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