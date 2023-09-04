Автоэксперт Кадаков спрогнозировал рост цен на автомобили в России до 20% осенью

Фото: istockphoto.com/Greentellect_Studio
«Прогнозы по рынку трудно строить, так как много входящих факторов, которые могут измениться. В первую очередь, это курс рубля. Если предположить, что сильных потрясений не будет, то, думаю, в течение осени нас ждёт повышение цен на автомобили. Среднюю температуру по больнице трудно определять, так как все компании действуют по-разному, но думаю, что к тем высоким ценам, которые есть сейчас, можно прибавлять от 10 до 20%», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.
Он отметил, что повышение стоимости затронет как импортные, так и отечественные автомобили.
Читайте также:
Собянин открыл производство новой модели седана «Москвич 6»
Озвучены главные недостатки китайских автомобилей
В «Опоре России» назвали срок возвращения IKEA и европейского автопрома