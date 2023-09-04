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Автоэксперт Кадаков спрогнозировал рост цен на автомобили в России до 20% осенью

04 сентября 2023, 19:24
Фото: istockphoto.com/Greentellect_Studio

Фото: istockphoto.com/Greentellect_Studio

Автоэксперт, главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что в течение осени рост цен на автомобиле возможен до 20%.
«Прогнозы по рынку трудно строить, так как много входящих факторов, которые могут измениться. В первую очередь, это курс рубля. Если предположить, что сильных потрясений не будет, то, думаю, в течение осени нас ждёт повышение цен на автомобили. Среднюю температуру по больнице трудно определять, так как все компании действуют по-разному, но думаю, что к тем высоким ценам, которые есть сейчас, можно прибавлять от 10 до 20%», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

Он отметил, что повышение стоимости затронет как импортные, так и отечественные автомобили.


Эксперт рекомендовал покупать авто сейчас только в случае крайней необходимости. Однако, если машина есть, а заработок человека прежний, с покупкой автомобиля лучше повременить.

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#автомобили
#цена
#рост
#экономика
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Российские хакеры успешно атаковали сайты МО и спецслужб Польши и стран Балтии
04 сентября 2023, 16:35

Фото: iStock/welcomia

Российские хакеры успешно атаковали сайты оборонных ведомств и спецслужб Польши и стран Балтики, сообщил представитель хакерской российской группы RaHDit в интервью «РИА Новости».
«Так, например, Национальный центр кибербезопасности при минобороны Литвы уже подтвердил факт нашей работы, потому что мы атаковали в том числе и сайт этой организации», - прокомментировал ситуацию хакер. 

Он также отметил, что сайтам структур, отвечающим за безопасность, в том числе Министерству обороны, было уделено особое внимание. 

По словам представителя RaHDit, в результате атаки была парализована работа финансового сектора, банков, транспортной инфраструктуры, а также сайтов органов государственной власти.

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#безопасность
#хакер
#сайт
#минобороны
#польша
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Россияне стали чаще покупать БАДы от похмелья
04 сентября 2023, 12:11

Фото: iStock/fizkes

Спрос на биодобавки, применяемые при похмельном синдроме, увеличился на 55% с начала года.
Газета «Коммерсантъ», со ссылкой на результаты исследования компании DSM Group, пишет, что в аптеках зафиксировали всплеск продаж таких добавок. За первое полугодие спрос на них взлетел более чем на 55%.
 
По мнению экспертов, в ближайшее время спрос будет увеличиваться на все БАДы. Это связано с тем, что значительный объем их продаж приходится на маркетплейсы, где требования ниже, чем в аптеках.
 
Реализация добавок увеличилась на 90,4%, достигнув 165,4 млн рублей без учета НДС. В лидерах БАДы с наиболее низкой ценой на рынке. В числе производителей данной продукции новосибирская компания «Биосан» и австрийская Ed.Haas.

Исполнительный директор СРО «Союз производителей БАДов к пище» Александр Жестков обращает внимание на то, что добавки против похмелья дешевле и проще зарегистрировать.

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#аптека
#алкоголь
#аптеки
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Росстат назвал причину аномального подорожания огурцов
04 сентября 2023, 11:46

Фото: iStock/william87

Огурцы в России выросли в цене за 2 недели более чем на 8%, хотя летом цены обычно падали.
«МК» пишет, что с 15 по 21 августа огурцы подорожали на 3,31%, с 22 по 28 августа — ещё на 4,77%.
 
По предположениям экспертов, огурцы подорожали из-за низкой урожайности. Лето было слишком жарким. Ещё одним фактором может быть дефицит рабочей силы во время уборочной кампании.

Ранее сообщалось, что в России могут столкнуться с острой проблемой нехватки сырья для апельсинового сока.

Властям необходимо рассмотреть меры государственной поддержки для производителей, сказал глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.

Бразилия, которая является крупнейшим экспортером апельсинового сока, столкнулась с тем, что запасы достигли самого низкого уровня за последние 12 лет. Это произошло на фоне сокращения производства во Флориде. Ситуация может стать ещё хуже из-за атлантических ураганов.

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#огурцы
#овощи
#продуктовые наборы
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В России дефицит арендного жилья вызовет рост цен
03 сентября 2023, 09:46

Фото: istockphoto/gpointstudio

Уровень предложений на рынке арендного жилья продолжает падать третий месяц подряд. Средние ставки в крупных российских городах выросли почти на 3%. К зиме цены продолжат расти.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на аналитиков федеральной компании «Этажи». Пиковый сезон спроса на российском рынке аренды жилья в 2023 году начался раньше традиционного срока. Несколько лет назад активный спрос начинался к середине августа, а в этом году на месяц раньше.
 
Таким образом к началу сентября в некоторых крупных городах объём предложения сократился на 25–30%. Ситуацию осложнит и дорожающая ипотека.
 
«На первичном рынке сохраняются льготные программы, ипотека на готовое жилье продолжит дорожать. Это приведет к тому, что россияне, которые планировали купить квартиру, отложат приобретение или купят новостройку с льготной ипотекой. И в том, и в другом случае им будет необходимо временное жилье, а это дополнительный рост спроса на рынке, где и так наблюдается дефицит», —сообщила директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.
За август средние ставки аренды однокомнатных квартир более всего выросли в Санкт-Петербурге (+2,8%), Красноярске (+2,4%), Уфе (+2,2%). Аренда двухкомнатных квартир подорожала в Уфе (+2,6%), Санкт-Петербурге (+2,3%), Челябинске (+1,8%).

Ранее заместитель директора Управления аренды квартир Оксана Полякова заявила, что в 2023 году спрос арендаторов в Москве был сосредоточен во основном на объектах эконом-класса. Она также добавила, что самая низкая цена в Москве за арендное жильё в августе поднялась и стала составлять 30 тыс. рублей в месяц. Она заявила, что в сентябре эта стоимость вряд ли снизиться.

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#квартиры
#квартира
#жильё
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«Известия»: В России резко увеличился спрос на бытовую технику из Турции и Китая
03 сентября 2023, 03:58

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Бытовая техника из Китая и Турции успешно заменяет на отечественном рынке электроприборы ушедших европейских брендов. Как пишут «Известия», за минувший год продажи самых ходовых товаров в этих категориях выросли в среднем на 20 процентов.
Как отмечают эксперты и участники рынка, росту внимания к китайской и турецкой бытовой технике способствуют её большой ассортимент, стабильность с наличием товара (в том числе — и за счет производства в России), а также хорошо выстроенные логистические процессы.

В январе-июле 2023 года продажи холодильников китайской Haier в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21 процент, Gorenje (бренд принадлежит китайской компании) — на 100 процентов, турецкой Beko — на 17 процентов.

На первом месте по реализации стиральных машин в РФ находится компания Haier совместно со своим суббрендом Candy (вместе занимают 22 процента рынка, на втором — Gorenje (14 процентов), на третьем — Beko (12 процентов).

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#цены
#турция
#техника
#китай
#бренд
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В России может возникнуть дефицит апельсинового сока
31 августа 2023, 17:38

Фото: istockphoto/Viktoria Korobova

В России могут столкнуться с острой проблемой нехватки сырья для апельсинового сока.
Властям необходимо рассмотреть меры государственной поддержки для производителей, сказал глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.

Бразилия, которая является крупнейшим экспортером апельсинового сока, столкнулась с тем, что запасы достигли самого низкого уровня за последние 12 лет. Это произошло на фоне сокращения производства во Флориде. Ситуация может стать ещё хуже из-за атлантических ураганов.
 
«Текущая ситуация многофакторна и продолжается. Необходимо заранее рассмотреть возможные меры поддержки для отечественных производителей апельсинового сока», - комментирует ситуацию Новиков.
По его словам, проблемы существовали все последние годы, а сейчас ещё и обострились. Сырьё может подорожать, возможны перебои с поставками в Россию.
 
Отечественная индустрия считает, что нужно сохранить нулевую ставку пошлины на концентрированный апельсиновый сок и снизить до нуля пошлины на апельсиновую клетку, которую используют при производстве апельсиновых напитков. Такие меры позволят снизить риски, сбалансировать торговую политику и обеспечить покупателей продукцией.

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#сок
#торговля
#продукты
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Экспорт из Подмосковья в Китай сыров и творога увеличился на 157%
31 августа 2023, 17:07

Фото: istockphoto / Sergei Fyss

Московская область занимает первое место во всей России по объёмам экспортных поставок творога и сыра в этом году.

«Наибольший объем поставок сыров и творога из Подмосковья осуществляют в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию. При этом в 2023 году увеличился экспорт в Китай на 157%, в Таджикистан на 66%, в Абхазию на 54%. За 7 месяцев 2023 года экспортировано более 8 тысяч тонн творога и сыра на общую сумму 34,8 миллиона долларов США», — сообщил курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампредсед Правительства региона Георгий Филимонов.

По данным за 2022 год производство кисломолочных продуктов в Подмосковье составило 380 тысяч тонн, из которых производство сыра составляет 120 тысяч тонн, а на творог пришлось 75 тысяч тонн.

Подмосковный регион является лидером страны по производству сыра.  

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#сша
#россия
#казахстан
#производство
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#страны
#регион
#узбекистан
#георгий филимонов
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Москвичи стали чаще есть икру
31 августа 2023, 10:43

Фото: istockphoto/Vladimir Mironov

В первом полугодии нынешнего года спрос на чёрную икру в Москве и Подмосковье вырос на 11% в сравнении с аналогичном периодом 2022 года.
Такие данные приводит РБК, ссылаясь на данные «Чек Индекс». В денежном эквиваленте продажи увеличились на 19%. В среднем чек на продукцию в столице вырос на 8%, достигнув 8,2 тысячи рублей.
 
Обратная тенденция зафиксирована в российских регионах. Количество покупок черной икры в России впервые за 6 месяцев 2023 года упало на 5%. А затраты потребителей выросли— в денежном выражении продажи прибавили 2%. Средний чек за одну покупку вырос на 7%, достигнув 2,4 тысяч рублей.
 
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев объяснил снижение спроса в регионах отсутствием реальных располагаемых доходов россиян.
 
Группа населения, на которую рассчитано производство деликатеса, продолжает закупать икру в большом объеме. Средний класс, для которого покупка икры всё-таки редкость, сократил спрос из-за нестабильной экономической ситуации.

Но интерес к продукту сохранился. Об этом говорят высокие продажи заменителей икры, которые сделаны из желатина, водорослей и рыбьего жира.

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#продукты
#москва
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В России производители подгузников и прокладок столкнулись с неожиданной проблемой
30 августа 2023, 15:27

Фото: istockphoto/Elena Perova

Один из компонентов для производства подгузников и прокладок признали объектом военного назначения и внесли под санкции.
Baza пишет, что под санкции попала необходимая для производства подгузников и прокладок полимерная плёнка. Один из её компонентов используется для изготовления полупроводников. Санкции наложили на присвоенный ему товарный код. Это автоматически сделало европейскую плёнку недоступной для отечественных заводов.
 
В России данный материал не производится. Его приходится закупать в Саудовской Аравии и Китае, а на таможнях других стран данный товар не хотят пропускать как санкционный. Российские производители вынуждены продумывать логистику через «дружественные» государства.
 
Производители средств гигиены столкнулись с ещё одной проблемой: в конце 2023 года заканчивается льгота на суперабсорбент и целлюлозу, которая попала под санкции.
 
Целлюлозу производят и в России, но головная компания Huggies не даёт разрешения использовать отечественную целлюлозу из-за несоответствия мировым стандартам.
 
Но цены на прокладки и подгузники в этом году производители повышать пока не планируют: они сильно сократят промоакции и периоды скидок. Цены на предметы гигиены, возможно, вырастут в начале 2024 года на 7–10%.

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#гигиена
#товары
#производство
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