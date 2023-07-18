Автоэксперт Моржаретто назвал Японию одним из главных источников б/у машин для россиян

Фото: istockphoto / djedzura
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство Японии может запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 л.
При этом, Моржаретто добавил, что Россия выступает страной, которая активно скупает японские автомобили с их вторичного рынка.
Читайте также:
В Москве рекордно вырос спрос на вторичное жилье.
Магазины Puma с новым названием вернулись в Россию.
В России резко подорожали грузовые перевозки из-за спроса.
Дана Игумнова