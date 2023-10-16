Автоэксперт Моржаретто спрогнозировал подорожание автомобилей к концу года

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Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что автомобили в России подорожают на 30% к концу этого года.
«Сильнее всего подорожали в обслуживании автомобили немецкой премиальной тройки. А так, в принципе, все подражали. Просто по немцам есть позиции, по которым наблюдается рост стоимости комплектующих на 60%. По другим маркам тоже рост, но поменьше», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Моржаретто.
При этом, он отметил, что по параллельному импорту можно купить любую машину, но намного дороже. В основном сейчас в России представлены китайские производители, которые выпускают машины как под своими национальными марками, так и под российскими названиями.
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