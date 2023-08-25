Автоэксперт Моржаретто спрогнозировал рост цен на автомобили этой осенью

Фото: istockphoto.com/pakorn sungkapukdee
Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что автомобили в России могут подорожать на 5-10% грядущей осенью.
Причиной тому, по его мнению, служат такие факторы, как утилизационный сбор, усложнение ввоза машин в Россию для последующей перепродажи, ослабевши рубль.
При этом, он отметил, что цена на автомобили уже растут.
Читайте также:
Автоэксперт Канаев подтвердил необходимость страхования СИМ по образцу ОСАГО
Audi отключила онлайн-сервисы российским дилерам
Названы главные проблемы, с которыми столкнутся владельцы BMW и Audi
«Это может привести к росту цен на автомобили этой осенью в среднем на 5-10%. Отечественные автомобили Lada подорожают менее заметно, потому что в их производстве велика доля российских комплектующих, а те иномарки, которые завозят в Россию по параллельному импорту, могут сразу подорожать на 10% в зависимости от класса и от того, на сколько вырос утилизационный сбор для этих конкретных машин», — пояснил в беседе с NEWS.ru Моржаретто.
Читайте также:
Автоэксперт Канаев подтвердил необходимость страхования СИМ по образцу ОСАГО
Audi отключила онлайн-сервисы российским дилерам
Названы главные проблемы, с которыми столкнутся владельцы BMW и Audi
Мелисса Тимофеева