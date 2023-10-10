Автоэксперт Осипов дал советы по правильному выбору зимней резины

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Синоптики рекомендовали автомобилистам переобувать машины в конце октября. Независимый автоэксперт Олег Осипов рассказал в эфире «Радио 1» как правильно выбрать зимнюю резину.
«Зимняя резина не может храниться больше пяти лет. После этого срока её надо выкидывать, даже если её не использовали. Выбирайте резину исходя из скоростного режима. Если вы ездите на дальние расстояния, то лучше использовать резину, которая для этого приспособлена», – отметил эксперт.Читайте также:
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