Автоэксперт Овчинникова: «Цены на запчасти в России вырастут»

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«Цены на запчасти в России вырастут. Основная причина подорожания деталей – валютная переоценка. Ослабление рубля к основным валютам повлияло и на стоимость сложной логистики. На рынке запчастей существует временная задержка в ценообразовании, поэтому мы ожидаем, что цены на некоторые позиции еще не отреагировали на курсовой скачок», — пояснила в беседе с Газета.ру Овчинникова.
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