Автоэксперт Рогов: чаще всего россияне заказывают из-за границы купе немецких моделей

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Автоэксперт Дмитрий Рогов заявил, что россияне, выбирая автомобиль купе из-за границы, чаще наиболее часто заказывают немецкие премиальные модели купе, такие, как, например, Audi и BMW.
«Купе автомобили непрактичные и нишевые, поэтому их покупают в качестве второй или даже третьей машины. В основном клиенты выбирают трёхлетние авто стоимостью от 3 млн руб. до 5 млн руб. Среди популярных можно выделить Audi A5, BMW 4-Series, а также более спортивные модели BMW Z и Porsche Cayman», — пояснил в беседе с Газета.ру Рогов.
По его словам, в комплектацию подобных машин обычно включены панорамная крыша, кожаные сиденья, электрорегулировка и вентиляция кресел, многозонный климат-контроль и многое другое.
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