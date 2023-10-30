Автоэксперт Сажин: Покупать новое авто надо тогда, когда есть деньги

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Автоэксперт Владимир Сажин порекомендовал покупать автомобиль тогда, когда есть желание и деньги для того, чтобы не остаться без средств к существованию.
«Не нужно ждать, что где-то что-то подешевеет либо подорожает. Нужно покупать, потому что на сезонности и на колебаниях курсов выиграть не получится. Но при этом надо раскладывать покупку так, чтобы не остаться без штанов», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Главное, при покупке машины не переоценивать свои возможности, чтобы потом было несложно содержать автомобиль.
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