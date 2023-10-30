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Автоэксперт Сажин: Покупать новое авто надо тогда, когда есть деньги

30 октября 2023, 20:30
Фото: istockphoto.com/dikushin

Фото: istockphoto.com/dikushin

Автоэксперт Владимир Сажин порекомендовал покупать автомобиль тогда, когда есть желание и деньги для того, чтобы не остаться без средств к существованию.
«Не нужно ждать, что где-то что-то подешевеет либо подорожает. Нужно покупать, потому что на сезонности и на колебаниях курсов выиграть не получится. Но при этом надо раскладывать покупку так, чтобы не остаться без штанов», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Главное, при покупке машины не переоценивать свои возможности, чтобы потом было несложно содержать автомобиль.


Специалист отметил, что даже в нынешней экономической ситуации люди стараются менять машины.

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#машины
#люди
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Россиянам раскрыли способы экономить на ЖКХ
Экономист Беляев: Экономить можно с помощью льгот и рационального потребления
30 октября 2023, 20:20

Фото: istockphoto.com/Kiwis

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что скидки на оплату услуг ЖКХ положены льготникам.
Также сэкономить на ЖКХ могут и те, кто льгот не имеет, с помощью рационального потребление. Так, по словам специалиста, можно, например, отключая бытовые приборы от сети во время их неиспользования, используя энергосберегающие лампы, утепляя квартиру.

«Это, конечно, не очень большая экономия. Но тем не менее, для малосостоятельных людей любой плюс – это плюс, а не минус. Уже не говоря о том, что в общем масштабе с точки зрения экологии любая экономия энергии только приветствуется», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляев.

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#экономика
#рекомендации
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Названа причина блокировки электронной почты
IT-эксперт Липов: Причиной может стать превышение лимита отправленных писем
30 октября 2023, 18:12

Фото: istockphoto.com/Rawpixel

Директор по информационным технологиям компании Сергей Липов заявил, что причиной блокировки может стать, например, превышение лимита отправлений писем, который имеется в каждом аккаунте.
«Отправка рабочих рассылок с личных почт может нарушать корпоративную политику безопасности в области информации и защиты данных. Многие компании требуют, чтобы все служебные сообщения обрабатывались через корпоративный почтовый сервер для защиты конфиденциальности и архивации данных. Иначе возникает угроза информационной безопасности и конфиденциальности данных, так как появляется третья сторона и возрастают риски, например, взлома данных», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Липов.

В случае блокировки аккаунта электронной почты эксперт рекомендовал обращаться в службу поддержки для выяснения причин и восстановления. В противном случае можно создать новый почтовый ящик.

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#it
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Финэксперт Гордиенко: «Инвестируя, люди совершают одни и те же ошибки»
30 октября 2023, 18:02

Фото: istockphoto.com/Sakorn Sukkasemsakorn

Инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко перечислила самые частые ошибки людей при инвестировании, после которых люди теряют своё состояние.
«Очень часто, начиная инвестировать, люди совершают одни и те же ошибки. Так, берут на все 100% своего портфеля акцию одной компании, так как в соцсетях услышали, что это выгодно. Много случаев, когда люди переводят деньги незнакомцам, чтобы те управляли их портфелем. Сначала мошенники и правда могут платить, а затем бесследно исчезают», — пояснила в беседе с Газета.ру Гордиенко.

Также она отметила, что начинающие инвесторы подходят к процессу нерационально, используют не те инструменты и скупают акции убыточных компаний.

В этой связи специалист рекомендовала подходить к инвестированию с умом, уделять ему внимание, находить квалифицированных специалистов, которые подскажут правильную и выгодную стратегию.

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#акции
#рекомендации
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Aurus может закрыться, если на помощь не придет «Газпром»
«Ведомости»: «Газпром» может приобрести долю в производителе автомобилей Aurus
30 октября 2023, 10:06

Фото: istock / Max Zolotukhin

«Газпром» может стать владельцем крупнейшей доли в производителе российских автомобилей Aurus. Об этом сообщает «Ведомости», ссылаясь на информацию трех источников, знакомых с акционерами компании. Отмечается, что данными автомобилями пользуются высшие чиновники РФ, включая президента Владимира Путина.
Один из собеседников агентства сообщает, что точных сроков сделки пока нет, но решения уже принято на правительственном уровне. Сделка точно будет денежной, так как Aurus остро нуждается в финансовых вливаниях. Производство собственных автомобилей пока убыточно для компании. Эксперты утверждают, что Aurus необходимо выпускать 500 авто в год, чтобы окупаться, но пока что за все продано только 100 машин.

Предполагается, что «Газпром» приобретет до 40% акций Aurus у его главного акционера — государственного института «НАМИ».

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Российские сотовые операторы вернут бесплатную раздачу интернет-трафика

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#газпром
#авто
#сделки
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Российские сотовые операторы вернут бесплатную раздачу интернет-трафика
30 октября 2023, 08:20

Фото: iStock/Sitthiphong

Российских сотовых операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» ФАС обязал вернуть россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика с телефонов.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
 
Поводом вмешаться для ФАС стали массовые жалобы потребителей. В сентябре в антимонопольный орган было направлено 186 жалоб потребителей. ФАС направила  операторам предупреждение 18 сентября, указав на признаки навязывание абонентам невыгодных условий договора об оказании услуг связи. Чтобы выполнить требования, операторам дали месяц.
 
В данный момент о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика сообщили только 3 сотовых оператора — «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле 2».
 
Чтобы завершить технические процессы по перенастройке тарифных планов, понадобится некоторое время. В течение месяца возможны сбои.
 
МТС сообщила ФАС, что взимание платы за раздачу интернет-трафика не ущемляет абонентские интересы. За невыполнение требований ФАС может грозить административная ответственность и штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей.

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#телефон
#оператор
#сотовая связь
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В России продавцы воздушных шаров жалуются на подорожание гелия
29 октября 2023, 16:50

Фото: iStock/Oleg Elkov

Гелий для шаров вырос в цене в 3 раза из-за сокращения импорта и дефицита в России.
Об этом пишет BFM.ru. Ещё год назад галлон гелия для ивент-индустрии стоил примерно 10 тысяч рублей, а сейчас его цена достигла 26-30 тысяч. Основная причина стремительного подорожания гелия - сокращение импортных поставок в Россию на фоне санкций и текущих ограничений. Российские производители пока не могут полностью закрыть спрос на этот газ. В особенности со стороны сферы развлечений и продавцов воздушных шаров.
 
Шары с гелием подорожалив 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом. А некоторые продавцы вообще перестали их закупать из-за cтоимости газа.
 
В ближайшее время ситуация вряд ли исправится. При этом российские производители наращивают мощности. Продавцы рекомендуют заказывать воздушные шары на праздники заранее.

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Кондитеры анонсировали рост цен на шоколад с 1 декабря

Экономист Потапенко спрогнозировал рост цен на товары по итогам следующего года
#россия
#шар
#цены
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Экономист Потапенко спрогнозировал рост цен на товары по итогам следующего года
27 октября 2023, 17:27

Фото: istockphoto.com/VLG

Экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко заявил, что по итогам 202 года цены на различные товары могут повысится на 20%.
Причинами такого хода событий могут стать рост инфляции и факторы неопределённости.

«Бизнес, которому надо будет привлекать деньги, в условиях высокой инфляции и других факторов неопределенности продолжит поднимать цены. Только по итогу этого года товарная инфляция составит, по моим оценкам, 25-30%. Для сравнения, ЦБ официально ожидает куда меньше — в районе 7%. А по итогу следующего года, полагаю, реальная товарная инфляция составит ещё 20%», — пояснил в беседе с NEWS.ru Потапенко.

При этом, он пояснил, что, возможно, попытка удержать товарную инфляцию в рамках всё же будет осуществлена. На это могут повлиять и президентские выборы.

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#цены
#рост
#инфляция
#продукты
#экономика
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Стало известно, кем являются покупатели микростудий
Риэлтор Апрелев: Микростудии часто покупают молодые люди до 30 лет
26 октября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/George Tsamakdas

Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Константин Апрелев заявил, что микростудии особенно востребованы среди молодых людей возрастом до 30 лет.
Он пояснил, что микроквартиры площадью по 10-20 кв. м не особо пригодны для полноценной жизни, а для студентов и молодых людей до 30 лет приоритетом является учёба или работа и большую часть времени они проводят вне дома, поэтому для них такой вариант жилья вполне приемлем.

«Востребованы такого рода объекты в основном там, где очень высокая степень доступности общественного транспорта. Зачастую это центральные части города, если мы говорим про Москву и Питер. На периферии, в спальных районах, на сегодняшний момент нет никакого смысла строить и покупать такие студии», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Также такую недвижимость покупают люди, которые нацелены на коммерческое использование подобного жилья.

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#недвижимость
#дома
#риелтор
#квартира
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Кондитеры анонсировали рост цен на шоколад с 1 декабря
26 октября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Fedinchik

С 1 декабря шоколад в РФ подорожает на 16,3%.
Об этом сказано в письме крупнейшего отечественного кондитерского холдинга ООО «Объединённые кондитеры». Письма были разосланы от имени управляющего директора холдинга Алексея Орлова.
 
На ценах скажется рост стоимости сырья и материалов из-за ослабления рубля, рост зарплат сотрудников от 20 до 40%, который связан с дефицитом кадров и накопленной инфляцией.
 
Производители вынуждены увеличить затраты на логистику на 10%, также на цены влияет рост процентных ставок по кредитам из-за повышения ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что ряд кондитерской продукции фабрики «Красный октябрь» получила халяльный сертификат на свои товары. 

«Крупнейший кондитерский холдинг России «Объединенные кондитеры» получил в органе по сертификации «Роскачество – халяль» сертификат халяль на часть продукции фабрики «Красный октябрь», — сказано в заявлении ведомства.
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