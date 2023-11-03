Автоэксперт Сажин рекомендовал менять резину во время «температурных качелей»

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что менять летнюю резину на зимнюю лучше всего в период «температурных качелей», когда температура воздуха колеблется от плюсовой до нулевой.
«Когда происходит явление под названием «температурные качели, когда температура колеблется из плюса в ноль, лучше задуматься о переобувке автомобиля. Если же на улице устойчивый минус, автомобиль лучше пока не эксплуатировать», – сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Он добавил, что можно также использовать зимнюю нешипованную резину, так как она очень неплохо подходит для асфальтированных городских покрытий.
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