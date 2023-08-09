Автоэксперт Сажин: «Стоимость пассажирских автоперевозок будет только повышаться»

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Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал рост цен на услуги такси и отметил, что повышение стоимости тарифов автоперевозок в будущем будет только расти.
«Увы, но я вынужден констатировать, что стоимость пассажирских автоперевозок будет только повышаться. Но где вы вообще видели уменьшение цен хоть на что-то?» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
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