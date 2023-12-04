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Автоэксперт Соколов перечислил самые распространённые проблемы с машиной зимой

Автоэксперт Соколов: Частые проблемы – запуск двигателя и примерзание дверей
04 декабря 2023, 14:29
Фото: istockphoto.com/djedzura

Фото: istockphoto.com/djedzura

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов заявил, что наиболее распространёнными проблемами с машинами зимой являются запуск двигателя, а также примерзание дверей, замков и стёкол.
«Решить проблему двигателя можно с помощью дополнительной теплоизоляции моторного отсека и аккумулятора. Выручит и пускозарядное устройство или провода для прикуривания, если аккумуляторная батарея села. <…> В случае замерзания может помочь прогревание салона с помощью автозапуска. Также советуем периодически обрабатывать уплотнители силиконовой смазкой для авто», — прокомментировал в беседе с RT Соколов.

Также автомобилист в зимний период может столкнуться с проблемой повреждения кузова реагентами, помочь в этом случае может автохимия. Кроме этого, низкие температуры могут пагубно сказаться на работе фильтров, горючего, системы охлаждения и ходовой части.


Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил о надвигающихся морозах в Московском регионе. При этом, по его словам, такого большого количества снега уже не будет в ближайшее время.

«Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть активного циклона, уходящего в Предуралье. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдет слабый снег», — приводят «Вести Подмосковья» сообщение Telegram-канала синоптика.

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#погода
#снег
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#зима
#автомобили
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В России увеличат производство курицы и яиц
Вице-премьер Абрамченко поручила увеличить производство курятины и яиц
04 декабря 2023, 14:07

Фото: istock / sergeyryzhov

В конце ноября Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз получили распоряжение от вице-премьера Виктории Абрамченко по разработке мер по увеличению производства курятины и яиц. Также ведомства до 19 декабря должны изучить причины подорожания яиц. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе Министерство сельского хозяйства отметили, что ведомство уже подготовило несколько изменений в законодательстве, которые смогут помочь в наращивании производства бройлеров и яиц. Отмечается, что уже введена дополнительная поддержка для строительства птицеводческих предприятий, включая бройлерное производство.

В июле этого года стоимость курица побила рекорд, что привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы. Российский президент Владимир Путин также заявил, что обеспокоен увеличением цен и получил правительству разработать меры  государственной поддержки для роста предложения мяса птицы на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило правила маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Москве из-за снегопада цены на такси взлетели в 2 раза

Минсельхоз: Цены на продукцию птицеводства выросли из-за высокого спроса
#производство
#минпромторг
#меры
#поддержка
#минсельхоз
#минфин
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В Москве из-за снегопада цены на такси взлетели в 2 раза
04 декабря 2023, 11:37

Фото: istockphoto/djedzura

Цена поездки на такси в столице утром после сильнейшего снегопада выросла в 1,5-2 раза.
«МК» пишет, что вместо 700-1000 рублей на поездку приходилось платить до 1800 рублей, а для некоторых маршрутов - до 2200 тысяч рублей примерно за 40-50 минут пути.

О повышении цен на такси в 1,5–2 раза из-за погодных условий сообщалось 27 ноября. Один из таксистов говорил РЕН ТВ, что 60% водителей такси в такую погоду не выходят на работу. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал москвичей об обильном снегопаде, который можно застать раз в 40 лет.

Из-за непогоды в московских аэропортах задержано уже 65 рейсов. Baza сообщает, что ещё 7 отменено. Больше всего вылетов задержали в Шереметьево - 31 самолет ждёт вылета.21 рейс ожидает своей очереди в Домодедово и 13 во Внуково.

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#такси
#снег
#снегопад
#погода
#услуги
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В России объём нераспроданного жилья побил новый рекорд
Объём нераспроданного строящегося жилья в РФ обновил рекорд
04 декабря 2023, 09:32

Фото: iStock/Nuttawan_Jayawan

Объем нераспроданного жилья на первичном рынке по состоянию на 1 ноября 2023 года составил 71,1 млн кв. метров.
Этот показатель является рекордным за всю историю наблюдений. Такая информация содержится в данных Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», сообщает РБК.

Доля нераспроданного жилья в стране выросла на 1,9 процентного пункта. Это равняется до 67% от всей строящейся недвижимости. Такие результаты обновили рекорд за весь период наблюдений, которые вели с января 2020 года.

Кроме этого количество нераспроданного жилья, которое фиксировали в начале ноября, оказалось на 5,4 млн «квадратов» больше по сравнению с тем параметром, который наблюдался в 2022 году. 

Ранее сообщалось, что в ноябре средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в стране обновила исторический максимум и поднялась до 119,13 тысяч рублей. Об этом рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Доступность ипотечных кредитов на готовое жилье снизилась и спрос на недвижимость тоже, за ноябрь средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России выросла еще на 1,4%», —рассказала замдиректора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.
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#россия
#жильё
#новости
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На Wildberries вернули платную доставку товаров
03 декабря 2023, 14:52

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Из-за перегрузки пунктов выдачи заказов перед новогодними праздниками за доставку товаров в некоторые ПВЗ придётся заплатить.
Shot пишет, что за доставку придётся заплатить от 200 до 500 рублей. В 2022 году цены достигали и 650 рублей. А если покупатель оплатил доставку, но товар ему не понравился, и он решил отказаться от него, придётся заплатить ещё и за обратную доставку. 

Ранее сообщалось, что покупатели зафиксировали на сайте отечественного маркетплейса Wildberries рекордную сумму за отказ от товара. На опубликованном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплекты и их цены. На кадре видно, что стоимость возврата составит тысячу рублей.

До этого рекордной суммой за отказ от покупки считались 500 рублей, но данный рекорд стремительно побили. ​

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#товары
#новый год
#продукты
#новости
#общество
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ФАС ограничит наценки на куриные яйца до 5%
ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на яйца до 5 %
01 декабря 2023, 23:31

Фото: iStock/ra3rn

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила российским ретейлерам до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Об этом пишет РБК.
Такую инициативу в организации объяснили значительным ростом цен на продукты питания, вызывающим у потребителей серьёзную обеспокоенность. Согласно данным Росстата, в октябре куриные яйца в среднем по России подорожали на 23,9%. При этом в некоторых регионах стоимость выросла почти на 40%.

Один из собеседников издания выразил мнение, что ограничение не сможет остановить рост цен на яйца, так как причина подорожания находится на стороне производителя. Другой участник рынка считает, что повышение поставщиками закупочных цен связано с повышенным спросом. Он предположил, что в преддверии новогодних праздников спрос может вырасти ещё сильнее.

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#яйца
#ограничение
#продукты
#фас
#мнение
#рост
#спрос
#россия
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Автоэксперт Власов назвал подушки безопасности главным атрибутом в машине
01 декабря 2023, 18:34

Фото: istockphoto.com/Vershinin

Автоэксперт Сергей Власов заявил, что в плане безопасности одним из главных атрибутов в автомобиле являются подушки безопасности.
«Многие эксперты считают, что эти подушки ещё больше травмируют, чем спасают. На самом деле это бред. Нынешние модели созданы исходя из большого практического опыта. Срабатывают они корректно. Подушка безопасности смягчит любой удар и сохранит водителю и пассажирам жизнь», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Власов.

Кроме подушек безопасности важны ремни, антиблокировочная система и система контроля усталости водителя, подчеркнул специалист. Последняя, по его словам, отслеживает возможность водителя физически управлять машиной и при необходимости подаёт сигнал о прекращении движения.

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#автомобиль
#безопасность
#эксперты
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Аналитик Вяльшина заявила о преимуществе потребкредита перед автокредитом
01 декабря 2023, 14:19

Фото: istockphoto.com/Tapanakorn Katvong

Руководитель центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина рекомендовала при покупке машины пользоваться потребительским кредитом, а не автокредитом, поскольку при первом у собственника есть больше возможностей самостоятельно распоряжаться автомобилем в период выплаты долга.
«В случае с автокредитом банк может забрать автомобиль и самостоятельно продать его, чтобы покрыть долг. Если оформлен потребительский кредит, то можно самостоятельно продать машину по рыночной цене и покрыть долговые обязательства. Рекомендую выбирать потребительский кредит, если планируете продавать автомобиль раньше, чем выплатите автокредит, чтобы снять обременение на продажу с автомобиля», — пояснила в беседе с RT Вяльшина.

При этом, эксперты считают, что и у одного, и у другого вида кредита есть и плюсы, и минусы. Так, преимуществами автокредита являются высокая вероятность одобрения, перечисление средств напрямую продавцу, а также наличие льгот для определённых групп населения. Недостатками же такого кредитования, кроме отсутствия возможности самостоятельно распоряжаться машиной в период выплаты долга, являются требование первоначального взноса, а также ограничение выбора транспорта банком.

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#автомобиль
#банк
#кредит
#покупка
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Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара
Wildberries опроверг информацию о росте цены за возврат товара выше ста рублей
30 ноября 2023, 20:53

Фото: iStock/Sitthiphong

Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
В сообщении пресс-службы отмечается, что стоимость возврата товара на общих условиях по-прежнему не превышает 100 рублей. Примечательно, что если обратная доставка продукции компенсируется клиентом, то в этом случае она рассчитывается индивидуально. В этом месяце Wildberries также отменил плату за обратную логистику при возврате более 1200 видов товаров.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что на опубликованном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплекты и их цены. На кадре видно, что стоимость возврата составит тысячу рублей. До этого рекордной суммой за отказ от покупки считались 500 рублей, но данный рекорд стремительно побили.

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#товары
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Глава Союзмолоко Белов: Рост спроса на молоко может составить до 5%
30 ноября 2023, 20:22

Фото: istockphoto.com/Natalia Lebedeva

Генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артём Белов сообщил о том, что россияне стали больше пить молоко и употреблять молочную продукцию.
По его словам, к концу года спрос на молочную продукцию может вырасти на 3-5%.

«Спрос на молоко и молочную продукцию начал расти достаточно активно. Ключевым драйвером спроса является рост реально располагаемых доходов населения. Он составил по итогам 9 месяцев порядка 5%. Соответственно, по нашим прогнозам, до конца года спрос на молочную категорию в годовом выражении может вырасти от 3 до 5%, что достаточно много. Последние 10 лет мы таких темпов роста не наблюдали», — прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Белов.

При этом, эксперт отметил, что рост спроса на молочку не вызвал рост её цены. Однако, вместе с тем, он упомянул риск роста себестоимости такой продукции.

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#молоко
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