Автоэксперт Соколов перечислил самые распространённые проблемы с машиной зимой

В конце ноября Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз получили распоряжение от вице-премьера Виктории Абрамченко по разработке мер по увеличению производства курятины и яиц. Также ведомства до 19 декабря должны изучить причины подорожания яиц. Об этом сообщает РБК.