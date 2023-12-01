Автоэксперт Власов назвал подушки безопасности главным атрибутом в машине

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Автоэксперт Сергей Власов заявил, что в плане безопасности одним из главных атрибутов в автомобиле являются подушки безопасности.
«Многие эксперты считают, что эти подушки ещё больше травмируют, чем спасают. На самом деле это бред. Нынешние модели созданы исходя из большого практического опыта. Срабатывают они корректно. Подушка безопасности смягчит любой удар и сохранит водителю и пассажирам жизнь», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Власов.
Кроме подушек безопасности важны ремни, антиблокировочная система и система контроля усталости водителя, подчеркнул специалист. Последняя, по его словам, отслеживает возможность водителя физически управлять машиной и при необходимости подаёт сигнал о прекращении движения.
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