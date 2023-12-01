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Автоэксперт Власов назвал подушки безопасности главным атрибутом в машине

01 декабря 2023, 18:34
Фото: istockphoto.com/Vershinin

Фото: istockphoto.com/Vershinin

Автоэксперт Сергей Власов заявил, что в плане безопасности одним из главных атрибутов в автомобиле являются подушки безопасности.

«Многие эксперты считают, что эти подушки ещё больше травмируют, чем спасают. На самом деле это бред. Нынешние модели созданы исходя из большого практического опыта. Срабатывают они корректно. Подушка безопасности смягчит любой удар и сохранит водителю и пассажирам жизнь», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Власов.

Кроме подушек безопасности важны ремни, антиблокировочная система и система контроля усталости водителя, подчеркнул специалист. Последняя, по его словам, отслеживает возможность водителя физически управлять машиной и при необходимости подаёт сигнал о прекращении движения.

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#автомобиль
#безопасность
#эксперты
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Аналитик Вяльшина заявила о преимуществе потребкредита перед автокредитом
01 декабря 2023, 14:19

Фото: istockphoto.com/Tapanakorn Katvong

Руководитель центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина рекомендовала при покупке машины пользоваться потребительским кредитом, а не автокредитом, поскольку при первом у собственника есть больше возможностей самостоятельно распоряжаться автомобилем в период выплаты долга.
«В случае с автокредитом банк может забрать автомобиль и самостоятельно продать его, чтобы покрыть долг. Если оформлен потребительский кредит, то можно самостоятельно продать машину по рыночной цене и покрыть долговые обязательства. Рекомендую выбирать потребительский кредит, если планируете продавать автомобиль раньше, чем выплатите автокредит, чтобы снять обременение на продажу с автомобиля», — пояснила в беседе с RT Вяльшина.

При этом, эксперты считают, что и у одного, и у другого вида кредита есть и плюсы, и минусы. Так, преимуществами автокредита являются высокая вероятность одобрения, перечисление средств напрямую продавцу, а также наличие льгот для определённых групп населения. Недостатками же такого кредитования, кроме отсутствия возможности самостоятельно распоряжаться машиной в период выплаты долга, являются требование первоначального взноса, а также ограничение выбора транспорта банком.

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#автомобиль
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#кредит
#покупка
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Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара
Wildberries опроверг информацию о росте цены за возврат товара выше ста рублей
30 ноября 2023, 20:53

Фото: iStock/Sitthiphong

Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
В сообщении пресс-службы отмечается, что стоимость возврата товара на общих условиях по-прежнему не превышает 100 рублей. Примечательно, что если обратная доставка продукции компенсируется клиентом, то в этом случае она рассчитывается индивидуально. В этом месяце Wildberries также отменил плату за обратную логистику при возврате более 1200 видов товаров.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что на опубликованном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплекты и их цены. На кадре видно, что стоимость возврата составит тысячу рублей. До этого рекордной суммой за отказ от покупки считались 500 рублей, но данный рекорд стремительно побили.

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#цены
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#товары
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Глава Союзмолоко Белов: Рост спроса на молоко может составить до 5%
30 ноября 2023, 20:22

Фото: istockphoto.com/Natalia Lebedeva

Генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артём Белов сообщил о том, что россияне стали больше пить молоко и употреблять молочную продукцию.
По его словам, к концу года спрос на молочную продукцию может вырасти на 3-5%.

«Спрос на молоко и молочную продукцию начал расти достаточно активно. Ключевым драйвером спроса является рост реально располагаемых доходов населения. Он составил по итогам 9 месяцев порядка 5%. Соответственно, по нашим прогнозам, до конца года спрос на молочную категорию в годовом выражении может вырасти от 3 до 5%, что достаточно много. Последние 10 лет мы таких темпов роста не наблюдали», — прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Белов.

При этом, эксперт отметил, что рост спроса на молочку не вызвал рост её цены. Однако, вместе с тем, он упомянул риск роста себестоимости такой продукции.

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#молоко
#эксперт
#цены
#рост
#спрос
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Кабмин утвердил правила маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб
30 ноября 2023, 19:01

Фото: iStock/Olga Oginskaya

Поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб начнется с 1 апреля 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сообщается, что на первой стадии, который будет введен с 1 апреля, производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров. Согласно второму этапу, который начнется с 1 мая, производители должны поставлять продукт с уже нанесенным специальным кодом и отправлять данные в систему мониторинга. 

Икра будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак». Напомним, данный эксперимент продлится до 31 марта следующего года.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России занимается разработкой эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, а также грибов, ягод и рыбы уже с 1 декабря 2023 года.

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#эксперимент
#минпромторг
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#человек
#производители
#рф
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Аналитик Муртазин: Можно заряжать телефон по 5 минут
30 ноября 2023, 18:30

Фото: istockphoto.com/VASYL MYKHAILENKO

Аналитик ИИ и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин заявил, что для сохранения аккумулятора смартфона в хорошем состоянии теперь не обязательно разряжать его до конца и заряжать на 100%.
По его словам, сейчас вполне допускается зарядка телефона по 5 минут.

«Теперь не обязательно разряжать и заряжать до конца. При этом можно подключать к блоку питания ночью и заряжать телефон по пять минут», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Муртазин.

При этом, он предостерёг пользователей от того, чтобы заряжать телефон сразу после улицы, а также пытаться его включить с истощённой батареей на морозе. Специалист рекомендовал по приходе домой дать телефону отогреться 30-40 минут при комнатной температуре.

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#телефон
#техника
#технологии
#смартфон
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На Wildberries рекордно подняли цены за возврат товаров
30 ноября 2023, 18:12

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Покупатели зафиксировали на сайте отечественного маркетплейса Wildberries рекордную сумму за отказ от товара.
Telegram-канал Shot сообщает, что на опубликованном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплекты и их цены. На кадре видно, что стоимость возврата составит тысячу рублей. До этого рекордной суммой за отказ от покупки считались 500 рублей, но данный рекорд стремительно побили. 

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приехали на склад Wildberries в подмосковную Электросталь с целью проверки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Представители Росгвардии заняты поимкой нелегальных мигрантов и тех, кто в последнее время получил российское гражданство и решившие не вставать на воинский учет. По словам работников склада, некоторым задержанным выдают повестки в военкомат.

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#товары
#магазин
#новости
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Испытатель Растегаев раскрыл секрет сохранения прочности зимних шин
Испытатель Растегаев рекомендовал избегать резких ускорений
30 ноября 2023, 18:01

Фото: istockphoto.com/djedzura

Шинный эксперт, испытатель Олег Растегаев посоветовал для продления срока службы зимних шин избегать резких маневров и ускорений.
«На долговечность шипованной шины влияет прежде всего не скорость, а наличие или отсутствие продольных и поперечных ускорений. При агрессивном вождении шины изнашиваются значительно интенсивнее, чем при спокойном стиле езды, когда водитель не превышает условную отметку в 100 км/ч», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Растегаев.

Он отметил, что при аккуратной езде зимние шины в хорошем состоянии можно сохранять на протяжении 5-7 лет.

Специалист напомнил, что износ шин возрастает при езде на высокой скорости.

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Минсельхоз: Цены на продукцию птицеводства выросли из-за высокого спроса
29 ноября 2023, 23:34

Фото: iStock/simpson33

Причиной роста цен на курицу, яйца и прочую птицеводческую продукцию явился высокий спрос, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей российского Министерства сельского хозяйства. В ведомстве также отметили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке находится на особом контроле.
«По ряду социально значимых продуктов динамика отпускных цен в этом году ниже инфляции. Это относится к зерновой и молочной группам, подсолнечному маслу, крупам, макаронным изделиям, ряду овощей, таких как картофель, лук, свекла. Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса отмечается повышение цен на продукцию птицеводства», — ​отметили в министерстве.

Кроме того, представители Минсельхоза заявили, что в ​этой связи уже выработан комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России стабилизировались цены на яйца и мясо птицы и теперь ожидается их снижение.

Российское правительство называло в числе причин роста цен на птицеводческую продукцию удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса.

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#птица
#цены
#минсельхоз
#яйца
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Доцент Лебединская заявила о росте цен на шампанское за год на 5%
29 ноября 2023, 13:35

Фото: istockphoto.com/LoraLiu

Доцент кафедры статистики Российского экономического университета им. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что шампанское в Москве за год подорожало на 5%.
Цена за год в столице повысилась также и на красную икру.

«Рост цен на алкогольную продукцию составил 5-7%. Шампанское и отечественные игристые вина подорожали на 5,58%. Бутылка отечественного игристого вина обойдётся уже в 465 руб., недорогое виноградное вино – в 460 руб. Самое дорогое отечественное игристое – на Чукотке, в Крыму и на Сахалине, самое дешёвое – в Дагестане, Калмыкии и Татарстане. Средняя цена бутылки игристого в Москве – 541 руб.» – прокомментировала в беседе с АГН «Москва» Лебединская.

По её словам, также в Москве подорожали соленые и копченые деликатесы из рыбы и креветки.

Ранее россиянам раскрыли простой и в то же время оригинальный новогодний салат. Как пишет utro.ru, основными составляющими блюда «Глаз дракона» являются копчёная курица, картофель, яйца и лук.

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Достижения.рф