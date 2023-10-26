Автоподборщик Зайцев рассказал об остром дефиците на вторичном рынке автомобилей

Фото: istockphoto/Believe_In_Me
На вторичном рынке просто не осталось нормальных автомобилей.
Автоподборщик из Краснодара Артем Зайцев сообщил «Российской газете», что на вторичном автомобильном рынке острый дефицит, возникла большая проблема.
Автомобили в хорошем состоянии до маркетплейсов не доезжают.
«Яндекс.Такси» тестирует запрет на подачу такси в места, где нет стоянок
Россиянам объяснили необходимость квадратных номеров для машин
Аналитики выяснили, на что чаще всего россияне берут кредит
«Дело в том, что люди практически не продают автомобили, они в дефиците. Либо на машинах ездят, либо сдают в трейд-ин, а потом они уходят «перекупам» или своим»,-рассказывает Артём Зайцев.
«Если раньше всех волновало, модель не бита и не крашена, то сейчас никого не пугают машины, которые красили. Времена изменились», - заявляет Артем Зайцев.Читайте также:
«Яндекс.Такси» тестирует запрет на подачу такси в места, где нет стоянок
Россиянам объяснили необходимость квадратных номеров для машин
Аналитики выяснили, на что чаще всего россияне берут кредит
Мария Фирсова