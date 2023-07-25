АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом комплектующих для автомобилей Lada

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АвтоВАЗ вновь столкнулся с дефицитом комплектующих для Lada. Перебои с поставками деталей повлияли на производственный процесс.
Motor пишет, что на заводе проблему считают контролируемой. непредвиденные сложности возникают порой с конкретными компонентами, но на отгрузку автомобилей в дилерские центры это не влияет.
В это время дилеры жалуются на поступление некомплектных Lada Vesta NG.
В Российской ассоциации автомобильных дилеров заявили, что 70% отгружаемых в автосалоны Lada Vesta NG — это «недокомплект». Машинам не достаёт «тревожной» кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и пластиковой окантовки мультимедийной системы. Из-за этого у дилеров возникают сложности с их продажей.
Ранее АвтоВАЗ корректировал производственный график. Причиной этому стала нехватка электронных чипов. В «ГЛОНАСС» утверждают, что никакого дефицита нет. За летние месяцы уже почти 40 тысяч Lada подключены к государственной информсистеме. Также АвтоВАЗ объявил отзыв почти 80 тысяч машин, чтобы бесплатно доукомплектовать их блоками.
Проблема с окантовкой мультимедиа может быть вызвана нехваткой определенного компонента в составе полимера, из которого она изготавливается.
О нехватке комплектующих также свидетельствует перенос корпоративного отпуска. С декабря 2023 года трехдневный отдых сдвинули на конец июля. АвтоВАЗ остановит работу с 26 по 28 июля.
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В это время дилеры жалуются на поступление некомплектных Lada Vesta NG.
Ранее АвтоВАЗ корректировал производственный график. Причиной этому стала нехватка электронных чипов. В «ГЛОНАСС» утверждают, что никакого дефицита нет. За летние месяцы уже почти 40 тысяч Lada подключены к государственной информсистеме. Также АвтоВАЗ объявил отзыв почти 80 тысяч машин, чтобы бесплатно доукомплектовать их блоками.
Проблема с окантовкой мультимедиа может быть вызвана нехваткой определенного компонента в составе полимера, из которого она изготавливается.
О нехватке комплектующих также свидетельствует перенос корпоративного отпуска. С декабря 2023 года трехдневный отдых сдвинули на конец июля. АвтоВАЗ остановит работу с 26 по 28 июля.
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Мария Фирсова