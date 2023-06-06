Билл Гейтс назвал топ лучших книг на лето

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Роман Габриэль Зевин «Завтра, и завтра, и завтра» повествует о двух друзьях, которые увлечённо работают над проектом – разработкой видеоигры, которая впоследствии становится хитом и приносит им славу и деньги. А произведение Говарда Френча «Рождённый в темноте» является научно-популярным и повествует о многовековой истории африканского континента.
Ранее представители известных сетей книжных магазинов сообщили, что самыми популярными книгами среди жителей Москвы старше 18 лет стали произведения Евгения Водолазкина, Виктора Пелевина и Ларри Кинга. Также читатели проявляют интерес к таким трудам, как «Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере» Виктора Франкла, «Конец режима» Александра Баунова, «Непонятное искусство» Уилла Гомперца и др.