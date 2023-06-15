Цены на кофе в России в ближайший год вырастут на 15 процентов

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«Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше еще по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15 процентов в течение 2023 года», — отметил эксперт во время беседы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023)
По словам Михаила Глухова, потребители, скорее всего, не заметит особого роста цен, так как местные производители прекрасно понимают, что в России сейчас не та ситуация, чтобы значительно их поднимать.
Ранее поставщики риса предупредили ритейлеров о повышении цен на 10–30% из-за неурожая в Краснодарском крае в 2022 году