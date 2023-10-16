Что делать, если попал в ДТП на каршеринге

Фото: iStock/monkeybusinessimages
Сервис аренды автомобилей особенно популярен в больших городах. Миллионы людей ежедневно пользуются каршерингом по всей России, однако никто не застрахован от аварий и повреждений арендованного авто. Редакция «Радио 1» расскажет, в какую сумму обойдется ДТП на каршеринговом автомобиле и что делать в такой ситуации.
Каршеринг: страховка
Водитель каршеринга виновник ДТП
Если ДТП произошло по вине водителя арендованного автомобиля и сумма ущерба превышает 15 000 рублей, то водитель оплачивает франшизу, сумма которой прописана в договоре аренды. Сумма франшизы зависит от сервиса каршеринга и стоимости тарифа на авто. Оплатить обозначенную сумму водитель должен не только в случае его вины в аварии, но и тогда, когда виновное лицо установлено не было. Покидать место ДТП строго запрещено. В таком случае вина автоматически будет признана за водителем каршеринга, и ему придется возместить полную стоимость причиненного ущерба.
В России автомобилисты отдали предпочтение арендным автомобилям
Если водитель арендованного авто не виноват в совершении ДТП, то выплачивать он ничего не обязан.
Авария на каршеринге: что делать
Порядок действий в случае ДТП на арендованном авто такой же, как и на собственном автомобиле. В первую очередь необходимо включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. После вызова на место происшествия инспектора ГИБДД, следует самостоятельно сделать фото и видео места аварии. О происшествии нужно сообщить в сервис, в котором автомобиль был арендован. Далее следует дождаться сотрудников ГИБДД, которые оформят документы о ДТП. Оригиналы протоколов и иных документов, составленных сотрудниками автоинспекции, нужно оставить в арендованном авто, а копии забрать с собой.
Важно помнить, что оформлять ДТП по европротоколу в случае с арендованным авто нельзя. Независимо от размера ущерба, на место аварии нужно вызвать ГИБДД, самостоятельно договариваться о возмещении ущерба с другим участником аварии запрещено.
Читайте также:
В подмосковных Люберцах водитель каршеринга устроил ДТП, уходя от погони
В Москве задержали водителя каршеринга, который сбил пятилетнего ребенка
BelkaCar экстренно вводит новую систему выявления нарушителей после инцидента со шприцем
Анастасия Крестьянова