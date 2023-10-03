Что делать, если случайно испортили товар в магазине

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Каждый покупатель может столкнуться с такой неприятностью в магазине, как случайно испорченный им товар. Для этого достаточно нечаянно задеть стоящую на краю стеклянную емкость или потянуться за товаром на верхнюю полку. Редакция «Радио 1» расскажет, в каких случаях магазин имеет право потребовать компенсацию ущерба и как себя правильно вести в подобной ситуации.
Если разбил товар в магазине
В вопросе о том, обязан ли покупатель возмещать стоимость испорченного товара, важно установить обстоятельства, при которых порча продукта произошла. Если в действиях клиента нет вины, то ответственность за товар лежит на магазине.
В таком случае, нужно попросить администрацию магазина просмотреть видеозапись с камер видеонаблюдения, которая станет подтверждением правоты. Если уладить конфликт не удается и магазин настаивает на немедленном возмещении ущерба, то нужно попросить составить акт о порче товара. На основании такого документа, магазин может обратиться в суд. Пытаться взыскать с клиента сумму ущерба на месте, магазин не имеет права.
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Если разбил товар в магазине случайно
В том случае, если в помещении магазина или торгового центра выполнены все правила расстановки товара, пространство не заставлено посторонними предметами, то ответственность за порчу товара лежит на покупателе. Например, если клиент взял в руки бутылку, нечаянно ее выронил и она разбилась, то возмещать ее стоимость придется посетителю магазина. Неестественное поведение, размахивание руками, состояние алкогольного опьянения и прочие условия, при которых может быть случайно испорчен товар, означают вину покупателя.
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Ребенок разбил товар в магазине
Ответственность за несовершеннолетнего несут его родители. Если ребенок испортил товар в магазине специально, то возмещать ущерб будут его законные представители. Если ребенок до 14 лет разбил товар в магазине не намеренно, то в этот момент администрация магазина оценивает действия родителей. Если ребенок остался без должного контроля и испортил товар, то возмещать его стоимость будут взрослые. Если родители не успели предотвратить действия ребенка, но наблюдали за ним, возмещать ущерб родители не должны. В случае спорной ситуации клиент вправе потребовать разрешения ситуации в судебном порядке.
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