Депутат Бессараб назвала рост порога идентификации плательщика ЖКУ разумным

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Депутат Государственной думы Светлана Бессараб допустила, что предложение об увеличении порога идентификации плательщика ЖКУ с 15 до 60 тыс. рублей может быть вполне разумным.
«Я допускаю, что такая инициатива может быть разумна. Цены на ЖКУ растут. В любом случае, никому хуже от повышения данного порога не будет: если есть возможность помочь таким образом ИРЦ и самим гражданам избежать лишней волокиты, то почему бы и нет?» — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Бессараб.
Ранее аналитики сервиса «Авито. Работы» изучили траты граждан России в октябре 2023 года, опросив более 10 тысяч трудоустроенных респондентов. По итогу они заключили, что для большей части россиян (42%) самыми нелюбимыми являются расходы на коммунальные услуги и ЖКХ.
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Мелисса Тимофеева