Депутат Бессараб назвала рост порога идентификации плательщика ЖКУ разумным

Каждый автовладелец может столкнуться с неприятностью в виде повреждения авто во время своего отсутствия. В припаркованную машину может въехать другой автомобиль, ее могут задеть каким-либо предметом по неосторожности или намеренно поцарапать. Редакция «Радио 1» расскажет, как действовать, если машину повредили в отсутствие владельца.