Депутат Бессараб: Нет смысла выделять предупредительную информацию на продуктах

Фото: istockphoto.com/monticelllo
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что выводить в отдельный блок предупредительной информации на продуктах нет смысла.
Она пояснила, что на действительно опасных для здоровья продуктах, а также алкоголе и табаке и так есть вся необходимая предупредительная информация. Поступать так с остальными товарами не имеет смысла.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой выделить под предупредительную информацию о товаре 50% площади розничной упаковки продуктов питания и напитков.
Читайте также:
Депутат Хамзаев предложил выделять предупредительную информацию на продуктах
Депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при российских вузах
В Особняке Брусницыных в Петербурге предложили открыть дворец бракосочетания
«Что касается продуктов питания, думаю, это не имеет большого смысла. А кроме того, это нарушит права производителей на здоровую конкуренцию. <…> Думаю, что надо поговорить с товаропроизводителями и экспертным сообществом и посмотреть, как они отреагируют», — прокомментировала в беседе с RT Бессараб.
Читайте также:
Депутат Хамзаев предложил выделять предупредительную информацию на продуктах
Депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при российских вузах
В Особняке Брусницыных в Петербурге предложили открыть дворец бракосочетания
Мелисса Тимофеева