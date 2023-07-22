Депутат Чернышов сообщил о шринкфляции в магазинах

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил о массовой шринкфляции, то есть снижении количества товара в упаковке при сохранении цены, в столичных магазинах.
РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Бориса Чернышова, пишет, что по поручению политика с 1 по 18 июля в популярных сетевых магазинах Москвы провели массовые анонимные рейды. Всего проверили 122 универсама во всех районах столицы. Целью этих проверок было узнать, насколько массовой является шринкфляция.
По словам Чернышова, было установлено, что 87% ассортимента молочной продукции в магазинах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров, но данная тара визуально неотличима от литра молока или кефира других производителей.
Крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 г и 1 кг в 97% случаев, но вес и объём товара указаны мелким шрифтом по сравнению с ценой.
Ранее Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, обязывающий продавцов указывать на ценнике стоимость одного килограмма товара.
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По словам Чернышова, было установлено, что 87% ассортимента молочной продукции в магазинах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров, но данная тара визуально неотличима от литра молока или кефира других производителей.
Ранее Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, обязывающий продавцов указывать на ценнике стоимость одного килограмма товара.
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Мария Фирсова