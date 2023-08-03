Депутат Лисовский предупредил о подорожании свинины

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В ближайшее время в России подорожает свинина.
Об этом рассказал член комитета Госудумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам Лисовского, в данный момент на территории России зафиксированы низкие цены на свинину и повышенные — на птицу. Из-за этого переработчики начнут «уходить в свинину», а цена птицы, наоборот, начнёт падать, предполагает Лисовский.
Внезапный рост цены на мясо птицы объясняется стремлением сельхозпроизводителей возместить убытки, которые накопились ранее. С середины апреля рост цен произошёл из-за ослабления валюты, тарифов монополистов, также сказался сезонный спрос потребителей.
О том, что падение курса рубля повлияет на стоимость отдельных продуктов, сообщала экономист Галина Сорокина. По её словам, пока ценники в массовом порядке не переписывают, но экспортируемые товары неминуемо подорожают.
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По словам Лисовского, в данный момент на территории России зафиксированы низкие цены на свинину и повышенные — на птицу. Из-за этого переработчики начнут «уходить в свинину», а цена птицы, наоборот, начнёт падать, предполагает Лисовский.
О том, что падение курса рубля повлияет на стоимость отдельных продуктов, сообщала экономист Галина Сорокина. По её словам, пока ценники в массовом порядке не переписывают, но экспортируемые товары неминуемо подорожают.
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Мария Фирсова