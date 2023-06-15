Диетолог Королёва рассказала о вреде кваса для кишечника в жару

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«Напоить организм сладкой жидкостью — нелучшая идея, так как в таких напитках начинают размножаться патогенные бактерии, что приведёт к нарушениям в кишечнике и ряду других последствий. В условиях обезвоживания вымывается магний, витамины группы В и снижается уровень иммунной защиты человека, поэтому витаминно-минеральные комплексы в жаркие дни очень нужны», – объяснила специалист.
«Если квас сделан в домашних условиях, то вполне уместен этот напиток, но только как добавка к достаточному количеству жидкости. Жидкости стоит выпивать в жаркие дни не меньше 2,5-3 литров. Вода – это главный источник той живительной влаги, которую утрачивает организм в период жары. Поддержка организма благодаря сладким компонентам кваса не позволит человеку получить это насыщение с целью поддержания всех биохимических и метаболических процессов», – добавила диетолог.
Она напомнила, что квас не стоит употреблять людям с нарушениями метаболических процессов, с избыточным весом и склонным к инсулинорезистентности. Кроме того, нежелательно заниматься спортом в жаркие дни.
Ранее врач-диетолог Соломатина рассказала, что хлеб с маслом не стоит есть при сахарном диабете и атеросклерозе.