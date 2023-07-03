Диетолог Павлюк рассказала о преимуществах «зелёных» продуктов

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Покупатель вряд ли по внешнему виду сможет отличить, какие овощи или фрукты были выращены в естественных условиях, а какие – в искусственных. Об этом «Радио 1» рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк.
«Естественно бывают продукты, выращенные не в почве, а, например, на гидропонике, с удобрениями и достаточно быстро. Такой способ производства представляет максимальную выгоду для поставщиков. Однако насколько состав этих выращенных продуктов отличается от того, что выращено «на земле», мы не знаем. Когда я покупаю зелень, я надеюсь получить все полезные свойства этого продукта», – объяснила эксперт.
Она также поддержала идею правительства приравнять продукты с надписями «зеленый», «эко» и «био» к органическим.
«Лично я предпочитаю органические продукты <…> Какие возможности у человека в городе выращивать что-то самому? Их мало. Я бы предпочла сама выращивать, но в современном мире это менее доступно», – добавила Павлюк.
При этом она не выступила против «выращенных по-быстрому» овощей и фруктов.
«Уж лучше что-то выращенное по-быстрому, чем совсем ничего. Конечно, полноты и многообразия веществ мы не получаем, нет защитных веществ от атеросклероза, онкологических заболеваний, сахарного диабета, которые есть в натуральных продуктах. Однако худший вариант — это продукты с красителями и консерванты в составе», – заключила собеседник «Радио 1».
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Андрей Гаврилов