Дизайнер Маер: Угги и объёмные кроссовки портят образ

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Дизайнер Наз Маер назвал модели обуви, которые в этом сезоне испортят любой образ. К ним он отнёс угги и объёмные кроссовки, а также сапоги-чулки и кроссовки на танкетке.
По его словам, тренд на угги постепенно угасает, то же касается и объёмных кроссовок. Сапоги-чулки выглядят очень эксцентрично и нелепо, и для повседневных нарядов они точно не подойдут. Что касается кроссовок на танкетке, которые некогда считались стильными и модными, сейчас будут выглядеть нелепо, визуально утяжеляя ногу и искажая походку.
В беседе с «Вечерней Москвой» стилист добавил, что сапоги необходимо подбирать согласно типу фигуры, поскольку такая обувь далеко не универсальна для всех, как кажется многим.
Ранее россиянам рассказали, как легко избавить обувь от грязи в осенний период так, чтобы она не приставала к поверхности. Как передаёт utro.ru, для этого нужно с помощью мыла отмыть ботинки, затем насухо вытереть их полотенцем, и с помощью ватного диска нанести на поверхность растительное масло.
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Мелисса Тимофеева