Дизайнер Антонова назвала оригинальные способы носить белую рубашку

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Так, можно расстегнуть верхнюю часть и завязать концы в узел или бант, что придаст образу небрежную непосредственность и смелость.
А вот самыми актуальными брюками на лето и другие сезоны 2023 года будут карго, причём любой расцветки. Как передаёт utro.ru, лучше всего такие брюки сочетаются с футболкой или застегнутой рубашкой, а также лонгсливом, худи, кардиганом или бомбером.
Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что грядущим летом главным трендом станет кантри-стиль, в моде будут вязаные вещи, одежда из льна и кружева, джинсы или мини-юбки, а также такая обувь, как ботинки или казаки.