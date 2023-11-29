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Доцент Лебединская заявила о росте цен на шампанское за год на 5%

29 ноября 2023, 13:35
Фото: istockphoto.com/LoraLiu

Фото: istockphoto.com/LoraLiu

Доцент кафедры статистики Российского экономического университета им. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что шампанское в Москве за год подорожало на 5%.
Цена за год в столице повысилась также и на красную икру.

«Рост цен на алкогольную продукцию составил 5-7%. Шампанское и отечественные игристые вина подорожали на 5,58%. Бутылка отечественного игристого вина обойдётся уже в 465 руб., недорогое виноградное вино – в 460 руб. Самое дорогое отечественное игристое – на Чукотке, в Крыму и на Сахалине, самое дешёвое – в Дагестане, Калмыкии и Татарстане. Средняя цена бутылки игристого в Москве – 541 руб.» – прокомментировала в беседе с АГН «Москва» Лебединская.


По её словам, также в Москве подорожали соленые и копченые деликатесы из рыбы и креветки.

Ранее россиянам раскрыли простой и в то же время оригинальный новогодний салат. Как пишет utro.ru, основными составляющими блюда «Глаз дракона» являются копчёная курица, картофель, яйца и лук.

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#москва
#продукты
#цена
#шампанское
#рост
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Россиян призвали срочно продавать некоторые квартиры
Риэлтор Небогатикова: квартиры в советских домах нужно срочно продавать
29 ноября 2023, 10:15

Фото: МинЖКХ МО

Владельцам квартир в советских домах необходимо срочно продать жильё.
Избавляться от такой недвижимости призывает ведущая специалист по работе с новостройками агентства «Этажи» Наталья Небогатикова, пишет Newia.ru. По информации специалиста, на данный момент продажа жилья на вторичном рынке более выгодна, чем на первичном. 

«Хрущевки и сталинки старше, коммунальные сети в них чаще требуют ремонта, коммунальные платежи дороже, плата за капитальный ремонт выше, поэтому лучше продавать квартиры сейчас, пока жильё не стало нерентабельным, а цены на вторичку не упали», —объяснила Наталья Небогатикова.
А приобретать квартиры лучше на первичном рынке, несмотря на рост цен. Гендиректор по продаже недвижимости агентства «Этажи» Михаил Павлючков считает, что рост цен связан с более низкой процентной ставкой. Именно она и делает покупку таких квартир выгоднее.

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#квартиры
#жильё
#покупка
#продажа
#общество
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Стало известно, какие продукты вырастут в цене и подешевеют в декабре
Известия: значительного повышения цен на продукты в декабре не будет
29 ноября 2023, 09:43

Фото: istockphoto/cyano66

В Минсельхозе сообщили, что значительного повышения цен в декабре-январе не ожидается.
Это связано с тем, что торговые сети пытаются сдерживать цены на социально-значимые продукты, пишут «Известия». 

При этом на фоне грядущих праздников по традиции ожидается рост цен на овощи. Огурцы подорожают в среднем на 6–7%, помидоры на 3–4%, яйца вырастут в цене на 4–5%.

Подорожает говядина на 10–12%, сосиски и сардельки станут дороже на 0,5%, а рыба и икра подорожают на 10–13%. 

Рост цен обещают на молочную продукцию и бакалею: молоко пастеризованное, макароны, рис станут дороже на 0,3%, сыры – на 2–3%.

Есть продукты, на которые цены снизятся: сахар (- 2-3%), вермишель (-1%), также в списке есть консервы (-0,4%). 

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#продукты
#цены
#новый год
#праздники
#еда
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Россиян предупредили о скором подорожании главного новогоднего продукта
В Союзе потребителей ожидают роста цен на мандарины перед Новым годом
28 ноября 2023, 13:41

Фото: IStock/Dav-782

В преддверии Нового года цены на мандарины в России начали снижаться. Килограмм цитрусовых стоит от 50 до 450 рублей. Отмечается, что это произошло благодаря увеличению объёмов импорта. Турция, КНР, Пакистан, Абхазия, Аргентина, Марокко, Иран, Египет и ЮАР ввезли в Россию 550 тысяч тонн фруктов, что на 10% больше, чем годом ранее.
Сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов отметил, что стоимость мандаринов зависит также и от курса доллара. В беседе с «Радио 1» он напомнил, что в прошлом году цитрусовые можно было купить по 70 рублей за килограмм, что соответствовало курсу валюты.
«Если цены на мандарины в прошлом году были не меньше 65-70 рублей, то в этом году, когда доллар был на уровне 90-100, то мандарины стоили также. Эта разница коррелирует с ростом курса валют и со снижением рубля. При этом, обязательно к Новому году цены приподнимутся из-за спроса, причём не только на мандарины», — заметил Койтов. 
Отметим, что на 28 ноября Центральный Банк России установил официальный курс доллара. Он находится на уровне 88,7 рубля. 

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#доллар
#мандарины
#цены
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Известный производитель техники выпустил «умную» кровать с режимом «Антихрап»
27 ноября 2023, 19:34

Фото: istockphoto/Boris Jovanovic

Известный производитель Xiaomi выпустил электронную кровать Xiaomi 8H Find Smart с набором полезных функций для комфорта пользователей. Она обеспечивает, например, защиту от храпа.
Также кровать снабжена множеством других полезных, с точки зрения разработчиков, опций, сообщает портал Gizmochina. Например, предмет мебели оборудован встроенным светильником. Освещает он пол вокруг кровати, создавая мягкую интимную обстановку. Электрический привод внутри регулирует восемь различных режимов комфорта: «Просмотр ТВ», «Невесомость», «Уход за больным», «Чтение», «Игры», «Йога», «Стандартное положение», «Защита от храпа».

В режиме «Антихрап» кровать приподнимает спинку под углом, необходимым для того, чтобы человек перестал храпеть. Когда это происходит, она возвращается в исходное положение. Управлять кроватью можно как пультом, так и голосом.

Когда новая кровать появится в России, пока неизвестно.

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#йога
#портал
#человек
#уход
#игры
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Лисовец: Пальто из шерсти и одежда из кожи – тренды этой зимы
27 ноября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/opreaistock

Стилист Владислав Лисовец заявил, что предстоящей зимой трендами станут короткие или длиной в пол шубы из искусственного меха, пальто из грубой шерсти и одежда из кожи.
«В моде больше элегантности, соответственно, пальто из очень грубой шерсти с подкладкой, с большим воротником, как на пиджаке, и большими карманами, цветное в клетку, полоску, с принтом. Чтобы было не холодно, под пальто можно носить тонкий облегающий пуховик. Очень много кожи в тренде: утеплённые кожаные плащи, кожаные куртки, дублёнки, стиль на стыке 1980–1990-х», — пояснил в беседе с NEWS.ru Лисовец.

Ранее Дизайнер Наз Маер назвал модели обуви, которые в этом сезоне испортят любой образ. К ним он отнёс угги и объёмные кроссовки, а также сапоги-чулки и кроссовки на танкетке. Так, по его словам, тренд на угги постепенно угасает, то же касается и объёмных кроссовок.

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#стиль
#зима
#одежда
#рекомендации
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Говядина может подорожать к Новому году ещё на 7-10%
26 ноября 2023, 13:58

Фото: istockphoto/Vladimir Mironov

Говядина, которая пользуется популярностью у россиян, стремительно дорожает.
Об этом рассказал глава Национального союза производителей говядины Роман Костюк на пресс-конференции, пишет URA.RU.

С его слов, до конца текущего года цены на говядину могут вырасти ещё на 7-10% от нынешнего уровня. Эксперты считают, что скачок цен связан с сокращением поголовья крупного рогатого скота в стране, что неизбежно сказывается на производстве.
Также на рынок оказывает давление предпраздничный спрос: люди активно начали запасаться мясом перед Новым годом.

Сейчас говядина в 1,5-2 раза дороже, чем была год назад. Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал, что в ближайшее время ждать снижения цен не нужно—цены будут расти и дальше. 

По данным Росстата, за неделю в сентябре мясо подорожало на 7,9%, а в 71 российском регионе подорожала курица.

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Латвия стала крупнейшим импортером виски в Россию

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#мясо
#продукты
#еда
#общество
#цены
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Латвия стала крупнейшим импортером виски в Россию
26 ноября 2023, 10:39

Фото: istockphoto/igorr1

За 9 месяцев 2023 года Россия импортировала виски на 262,5 млн долларов.
Этот показатель почти в 4 раза превышает показатели января-сентября 2022 года. Большая часть всего объема пришлась на Латвию, которая отгрузила продукции на 190,6 млн долларов. В сравнении с прошлым годом поставки выросли более чем в 6 раз. Литва тоже увеличила показатели: страна отгрузила в денежном выражении в 9 раз больше виски, чем в 2022 году - на 28,9 млн долларов, пишет РИА Новости. 

«Если раньше по документам импорт шел в Россию просто транзитом через Латвию или Литву, то сейчас конечной точкой является Прибалтика, а уже оттуда идет поставка в РФ. Логистическая цепочка не поменялась, изменился документооборот. Причина заключается в том, что зарубежные поставщики не хотят рисковать и указывать Россию в качестве финального пункта доставки», - объясняет президент компании Ladoga Вениамин Грабар
В пятерке лидеров оказалась Великобритания (10,4 млн долларов), Франция (7 млн долларов) и Армения (5,6 млн долларов).

Армения в 2023 году вытеснила Испанию из списка крупнейших импортеров виски в РФ. 

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#алкоголь
#страны
#мир
#торговля
#доллар
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Экономист Голубчик обвинил доллар в росте цен на бананы
24 ноября 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/Hazal Ak

Кандидат экономических наук Андрей Голубчик заявил, что рост цен на бананы вызван курсом доллара, а также некоторыми логистическими сложностями.
«Подорожал доллар, соответственно, и цена на бананы выросла. Также дорога подорожала. Крупных мейджоров нет. Этот фрукт в Россию поставляют в контейнерах, а это дорого. Подорожавшая логистика и варварский курс доллара — вот вам и результат. А цена бананов в среднем — 15-17 американских центов на плантации», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Голубчик.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявлял о катастрофическом росте цен на рыбу в России.

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#доллар
#цена
#фрукты
#рынок
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Автоэксперт Сажин посоветовал использовать тепловую изоляцию для двигателя зимой
24 ноября 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/ipopba

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что для сохранения рабочего состояния двигателя автомобиля в зимний период можно использовать тепловую изоляцию в виде чехлов или ленты.
Также он посоветовал зимой не давать нагрузку на двигатель до того момента, пока жидкость не прогреется до необходимых температур.

Специалист также напомнил, что в случае, сели аккумулятор старый, то при низких температурах он может перестать прокручивать стартер.

«В любом случае, когда машина заведётся, то при экстремальных температурах это всё-таки будет холодный пуск, сухой пуск. И тогда будет очень большая нагрузка на двигатель», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

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