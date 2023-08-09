Экономист Беляев назвал самые выгодные методы хранить деньги

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Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев, заявил, что к самым выгодным методом хранения сбережений сегодня относятся вложения в драгоценные металлы и государственные облигации.
Он отметил, что сегодня нужно отнестись с осторожностью к вложению средства в иностранную валюту, а лучше использовать банковские вклады в рублях. Можно также вложить средства в антиквариат, однако при этом важно проконсультироваться с грамотным специалистом.
Также для хранения своих средств можно рассмотреть вариант вложения денег в ценные бумаги.
А астролог, нумеролог Анастасия Турунцева рекомендовала для улучшения общей энергетики дома, а также для привлечения к себе денег и благополучия расставлять дома камни с моря.
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«Для того, чтобы вкладывать деньги в предметы искусства или в антиквариат, у человека должны быть большие суммы. Нужна хорошая экспертиза. То, что может казаться ценным по вашему вкусу или исходя из советов знакомых, может быть пустышкой. Специалисты должны подтвердить, что предметы, в которые вы хотите вложить деньги, имеют ценность», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.
А астролог, нумеролог Анастасия Турунцева рекомендовала для улучшения общей энергетики дома, а также для привлечения к себе денег и благополучия расставлять дома камни с моря.
«Необходимо положить по одному камню в западную и юго-восточную зоны дома и по три – в юго-западную и южную», – отметила в беседе с «Москвой 24» Турунцева.
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Мелисса Тимофеева