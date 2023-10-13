Экономист Черниговский: из магазинов пропадут вина дешевле 600 рублей

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Недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, считают эксперты. Всё потому, что до конца 2023 года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран.
Гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский рассказал «Радио 1», что повышение пошли приведёт к тому, что стоимость даже столового импортного вина вырастет в разы.
По словам эксперта, заменить импортные вина сможет отечественная продукция. Но ненадолго, — в следующем году участники рынка ожидают повышение акцизов на тихие и игристые вина, что также скажется на спросе.
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«В скором времени дешевле 600 рублей бутылку даже столового импортного вина будет практически невозможно приобрести. А с учётом того, что доходы населения падают – это существенный фактор, который будет влиять на снижение объёмов розничной реализации импортной винодельческой продукции», — сказал он.
«В 2024 году готовится существенное повышение акцизов на тихие и игристые вина, что будет стимулировать снижение розничной реализации импортной винодельческой продукции и рост нашей, но он не будет столь значимым как снижение объёмов розничной реализации, потому что часть потребителей начнёт приобретать нелегальную спиртосодержащую продукцию, а такой у нас много», — сказал Черниговский.Читайте также:
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Екатерина Шмакова